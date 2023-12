Quelques mois après avoir quitté la présidence de l'OL, Jean-Michel Aulas reprend officiellement du service. Mais ce ne sera pas à Lyon cette fois.

Mercato OL : Jean-Michel Aulas prend de nouvelles fonctions à la FFF

Ce n'est pas encore une vraie sortie de crise, mais l'Olympique Lyonnais est sur la voie de la rédemption. Vendredi, le club rhodanien s'est imposé chez le troisième de Ligue 1, l'AS Monaco (0-1) et en profite pour lâcher sa dernière place au classement. Après 16 journées, les hommes de Pierre Sage sont provisoirement seizièmes et barragistes avec un point d'avance sur Lorient, qui accueillera Strasbourg dimanche. Et deux sur Clermont, nouvelle lanterne rouge du championnat qui se déplacera à Marseille le même jour.

C'est surtout la première fois que l'OL enchaîne deux succès consécutifs cette saison, après la victoire contre Toulouse (3-0) la semaine passée. L'avenir du club s'éclaircit, tout comme celui de Jean-Michel Aulas. L'ancien président des Gones, qui a cédé sa place à John Textor en mai dernier, vient d'obtenir un nouveau rôle au sein de la Fédération française de football (FFF). Il a été élu à la vice-présidence avec 78,58% des voix, selon les précisions de L'Équipe.

Une semaine bien chargée pour Jean-Michel Aulas

La nouvelle ne doit étonner personne. Jean-Michel Aulas était, en effet, le seul candidat à se présenter pour le poste de vice-président. Sa victoire était d'ailleurs préméditée par le quotidien sportif, qui assurait sa prise de fonctions avant d'être sans doute nommé à la tête de la présidence de la nouvelle ligue féminine professionnelle.

Une semaine décidément chargée pour l'ancien président de l'OL, après sa décision de quitter totalement OL Groupe selon Europe 1. La chaîne de radio, qui s'est entretenue avec lui, précise qu'il souhaite racheter la LDLC Arena, grande salle omnisport mise en vente par l'actuel président rhodanien John Textor. Jean-Michel Aulas s'est justifié en évoquant les points forts de celle-ci auprès du journaliste Jacques Vendroux, « l'une des plus belles salles d'Europe en matière de concerts, de basket-ball et de réalisation événementielle ». Tony Parker s'est également porté volontaire pour garder la LDLC Arena « dans l'écosystème lyonnais ».