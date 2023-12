Jean-Michel Aulas s'apprête à frapper un gros coup à Lyon. L'ancien président de l'OL devrait prochainement se désengager de l'OL Groupe pour un objectif très clair.

OL : Jean-Michel Aulas veut s'offrir la LDLC Arena

Après son éviction de la présidence de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire au club. Depuis son départ, il reste toujours membre de l'OL Groupe, mais qu'il devrait très prochainement quitter. C'est l'information révélée par Europe 1 ce mercredi. En effet, JMA aurait pris la décision de se retirer du groupe avec l'ambition de racheter la LDLC Arena. Il s'agit de la salle qui reçoit les matchs de l'ASVEL et des concerts mais que le nouveau propriétaire de l'OL, John Textor, préfère vendre. Cette salle ne fait plus partie des projets de la direction lyonnaise qui décide de s'en séparer. Et pour Aulas, il n'est pas question de laisser la LDLC Arena aux mains étrangères.

Un duel Jean-Michel Aulas - Tony Parler, un duel pour la LDLC Arena

La LDLC Arena est une salle dont le coût s'élève à 141 millions, financés à 100 % par OL Groupe. Pour Jean-Michel Aulas, c'est un patrimoine à conserver et préserver à tout prix. L'homme d'affaires de 74 ans en parle comme « l'une des plus belles salles d'Europe en matière de concerts, de basket-ball et de réalisation événementielle », mais surtout « une réalisation incroyable » de l'OL sur le plan environnemental avec le président de la Communauté urbaine. C'est ce qui justifie notamment son choix de se porter candidater pour racheter la LDLC Arena. Cependant, l'ancien président de l'OL n'est pas le seul candidat en lice puisqu'il y a également Tony Parker, désireux d'avoir l'acquisition de cette salle. L'ancien basketteur est en effet actionnaire majoritaire de l'ASVEL.

Aulas - Textor, la paix qui explique tout

L'annonce de Jean-Michel Aulas intervient dans un contexte particulier. Elle vient au lendemain de la paix des braves faite entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Dans un communiqué, les deux parties ont annoncé un accord entre OL Groupe, Jean-Michel Aulas et Holnest. OL Groupe va racheter à Aulas le tiers de ses actions avant le 16 janvier 2024. A l'inverse, Aulas a assuré qu'il va renoncer à l'action judiciaire qu'il avait lancée en août, après le rachat de ses actions.