Alors que John Textor reforme l’organigramme de l’OL, le retour de Tony Parker au Conseil d’administration du club se précise. Le concerné en parle.Il évoque aussi le rachat de l'Arena.

OL : Tony Parker prêt à aider l'Olympique Lyonnais avec plaisir

Éjecté du Conseil d’administration de l’OL dès l’arrivée de John Textor aux commandes du groupe, Tony Parker est en passe de retrouver son siège. Le nouveau patron de Lyon souhaite son retour dans l’instance décisionnaire de l’OL Groupe. Ces dernières semaines, l’ancien basketteur a été aperçu aux côtés de l’homme d’affaires américain. Il a même occupé le fauteuil de ce dernier dans la tribune présidentielle du Groupama Stadium. C’était le 5 novembre, lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais face au FC Metz (0-1).

« J'ai parlé avec John Textor, il m'a demandé de m'asseoir à sa place », avait justifié Tony Parker, avant d'expliquer que ce dernier souhaite qu'il revienne dans le board de l'OL, et intègre le board d'Eagle Football. « Bien sûr moi j'ai envie d'aider », a-t-il indiqué. Selon le patron du club de basket-bal LDLC ASVEL, l'OL et l'ASVEL sont de la même famille. « On est ensemble. Donc si je peux aider, avec plaisir », avait-il insisté.

Tony Parker rassure pour le rachat de l'Arena

En effet, l’ancienne gloire de la NBA parle business avec John Textor. Il souhaite racheter l’Arena de Décines. L’enceinte sera inaugurée jeudi, et il a saisi l’occasion pour réitérer son engagement au sein de l’OL Groupe. Il répète qu’il a toujours dit que s’il pouvait aider, ce serait avec plaisir. Pour l’enceinte, Tony Parker et ses partenaires ont fait une offre au président de l’Olympique Lyonnais. Faisant le point sur le dossier, il assure que « le rachat de la salle est en bonne voie ».