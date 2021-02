OM : Dario Benedetto n'a pas peur d'Arkadiusz Milik

Publié le 12 février 2021 à 18:30

Recruté en provenance de Boca Juniors à l'été 2019, Dario Benedetto est arrivé à l'OM avec l'étiquette du fameux "grantatakan" recherché depuis des années par le club phocéen. Mais voilà, inconstant voire mauvais, le buteur argentin a vu Arkadiusz Milik arriver cet hiver. Une concurrence qui ne fait pas peur à Benedetto, qui est motivé à revenir au premier plan à Marseille.

Benedetto assure une concurrence saine à l'OM

Après une saison 2019-2020 très prometteuse à l'instar de tous les joueurs marseillais, la douche est froide, pour l'instant, pour Dario Benedetto. Sur le plan collectif d'abord, avec une inquiétante neuvième place en Ligue 1, mais aussi individuellement alors que le natif de Berazategui n'a inscrit que cinq buts en 29 matchs cette saison. Un bilan famélique qui a forcé l'OM, en plein marasme institutionnel, à aller chercher un autre attaquant en la personne d'Arkadiusz Milik. Interrogé sur cette concurrence, Pipa a assuré que cette dernière était saine et a dit tout le bien qu'il pensait du buteur polonais : "C’est un vraiment un grand joueur, il s’est très bien adapté, il se sent latin, il prend du maté avec nous, c’est une bonne personne, je lui souhaite le meilleur, c'est un grand joueur (...) C’est aussi un défi pour moi aussi qu’un autre attaquant arrive, il y a une concurrence saine, le meilleur jouera, ça me fait du bien pour donner mon meilleur, m’efforcer. Il y a une concurrence et cohabitation saine entre nous pour le bien de l’équipe."

Benedetto laisse planer le doute sur son avenir à Marseille

L'international argentin (cinq sélections) s'est également vu poser des questions sur son avenir à Marseille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout est possible dans le futur du buteur de 30 ans : "Je suis content ici, on traverse une situation difficile, très compliquée, j’ai signé 4 ans ici, je ne regrette pas. Après, il peut y avoir des offres que l’on écoutera. Il me restera encore deux ans de contrat en juin. Je ne m’avance pas. Je suis ici. Je suis avec l’équipe dans ce moment difficile. Aider de la même manière que lorsque je suis arrivé. Rien d'autre. " Des déclarations qui laissent donc décider Pablo Longoria à sa place.













Par Chemssdine