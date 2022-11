Real Madrid Mercato : Le Real se prépare à perdre un attaquant

Publié par Thomas G. le 02 novembre 2022 à 19:48

Barré par la forte concurrence en attaque, un ailier du Real Madrid pourrait quitter la capitale espagnole pour retrouver du temps de jeu.

Real Madrid Mercato : Le Real pourrait perdre un nouvel attaquant

Le Real Madrid est assuré de finir en première position de son groupe en Ligue des Champions et les Madrilènes sont leaders de Liga. Le début de saison est réussi pour les hommes de Carlo Ancelotti qui sont toujours en quête d’un back-to-back en Liga et en Ligue des Champions. Le collectif madrilène est bien huilé et l’entraîneur du Real s’appuie sur une quinzaine de joueurs cette saison, un groupe dont Eden Hazard ne fait pas partie. L’international belge est peu utilisé par Ancelotti depuis l'émergence de Vinicius Jr et Rodrygo.

Une porte de sortie pourrait être trouvée pour l’ancien prodige du LOSC après la Coupe du Monde. Selon les informations de la presse argentine, Juan Roman Riquelme, l'idole de jeunesse d'Eden Hazard négocierait avec l'ailier belge. La légende du football argentin souhaiterait qu'Eden Hazard soit prêté six mois à Boca Juniors. Une information qui a ravi les fans de Boca qui ont enflammé les résaux sociaux cette nuit avec le #HazardABoca, devenu viral en Argentine.

Real Madrid Mercato : Karim Benzema devrait faire son retour ce soir

Le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, est de retour dans le groupe merengue pour affronter le Celtic Glasgow ce soir. Après avoir manqué trois matchs à cause de douleurs au quadriceps, le capitaine pourrait jouer lors de cette dernière journée de Ligue des Champions. En revanche, le Real Madrid ne sera pas au complet. Aurélien Tchouaméni et Eden Hazard sont forfaits pour la rencontre. L’international français et l’ailier belge n’ont pas pris part au dernier entraînement du Real Madrid.