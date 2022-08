OGC Nice Mercato : Coup de théâtre pour Edinson Cavani ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2022 à 22:16

OGC Nice Mercato : Habitué à attirer des stars en perte de vitesse, l’OGC Nice viserait Edinson Cavani cet été. Les Aiglons pourraient avoir leur chance.

OGC Nice Mercato : Edinson Cavani recale Boca Juniors pour Nice ?

Fortement pressenti en Argentine pour s’engager avec Boca Juniors, Edinson Cavani ne débarquera finalement pas à la Bombonera. Après quelques jours de réflexion, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait indiqué aux dirigeants du club sud-américain qu’il a pris la résolution de poursuivre encore son aventure en Europe pour des raisons familiales, selon les informations livrées par le journaliste Fabrizio Romano. Laissé libre par Manchester United au terme de son contrat le 30 juin dernier, le Matador est à la recherche d’un nouveau club pour rebondir la saison prochaine. Une aubaine pour l’OGC Nice ?

OGC Nice Mercato : Rivère prêt à revoir sa position pour Cavani ?

Vendredi, Jean-Pierre Rivère a jeté un énorme froid sur la piste menant à Edinson Cavani. À 35 ans et ne comptent pas encore prendre sa retraite, l’international uruguayen est annoncé comme la priorité des Aiglons pour renforcer l'effectif de Lucien Favre. Mais le président de l’OGC Nice a ouvertement assuré que le principal concerné avait choisi de rejoindre la Liga.

« On clôture le dossier Cavani parce qu'il veut jouer en Espagne. Il y a des joueurs intéressants, jeunes et expérimentés. On verra pour la suite, mais ce dossier est clos », avait déclaré Rivère en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport. Cependant, la chaîne ESPN révèle ce dimanche que le club de Villarreal, qui était annoncé comme la destination la plus sérieuse de Cavani, pourrait finalement jeter l’éponge et se tourner vers un profil plus jeune. L’OGC Nice pourrait donc encore avoir une chance dans ce dossier si le joueur décide de revenir en Ligue 1 sous d’autres couleurs après avoir brillé sept saisons au Paris SG.

Affaire à suivre donc…