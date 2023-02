PSG Mercato : Campos tient l’attaquant complet qui manque à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2023 à 16:56

À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot, Luis Campos, le conseiller football du PSG, aurait identifié un profil idéal en Argentine.

Désireux d’attirer d'un attaquant pour combler Kylian Mbappé, qui ne cesse de réclamer l’arrivée d’un numéro 9 de métier au Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est raté cet hiver pour Hakim Zyiech. Toutefois, le conseiller football du club de la capitale serait à la recherche de l’oiseau rare. Selon la presse anglaise, le Champion de France en titre surveillerait la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, les Rouge et Bleu penseraient finalement à un profil moins huppé avec un espoir argentin. En effet, d’après les informations relayées par des médiaux argentins, le Paris SG serait intéressé par Mateo Retegui.

Véritable renard des surfaces, le joueur de 23 ans a été le meilleur buteur du Championnat argentin la saison dernière avec 19 buts en 27 matchs. Prêté cette saison au Club Atlético Tigre, le jeune compatriote de Lionel Messi appartient à Boca Juniors, où son contrat court jusqu’en juin 2024. Retegui pourrait toutefois rapporter gros l’été prochain. En effet, si le Club Atlético Tigre dispose d’une option d’achat 2,5 millions d’euros, le joueur est estimé à 20 millions d’euros. Un montant qui n’est pas de nature à effrayer le Paris Saint-Germain, mais Luis Campos devra toutefois compter avec une rude concurrence dans ce dossier.

PSG Mercato : Grosse bataille à venir à Mateo Retegui

Après un hiver totalement raté, le Paris Saint-Germain va frapper très fort lors du prochain mercato estival pour équilibrer l’effectif de Christophe Galtier. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient ainsi prêts à mettre le paquet pour recruter Mateo Retegui. Les dirigeants seraient ainsi disposés à battre la concurrence du Real Madrid, du Bayern Munich et de Manchester United pour attirer le natif de San Fernando. Une liste non exhaustive, puisque selon les mêmes sources argentines, pas moins de quinze clubs seraient sur les rangs pour tenter d’attirer Mateo Retegui. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.