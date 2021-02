Barça - PSG : LdC, le pronostic d’un Parisien sur le match

Publié le 13 février 2021 à 01:30

Le PSG et le FC Barcelone ont rendez-vous le mardi 16 février et le mercredi 10 mars, pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Dans ses propos confiés au journal Sport, Ander Herrera a livré son opinion sur la double confrontation entre Parisiens et Barcelonais.

Barça - PSG : Ander Herrera, « c'est du 50-50 »

Le PSG affrontera le Barça dans quatre jours, mais sans Neymar et Angel Di Maria, blessés et indisponibles. Ander Herrera, lui, est apte pour ce match aller très déterminant avant le retour. Invité à se prononcer sur le déplacement périlleux du club de la capitale en Catalogne, le milieu de terrain s’est montré très prudent et humble dans ses propos. « Je ne me considère pas comme favori et je ne pense pas que le club le voit ainsi », a-t-il déclaré dans le média espagnol. « Nous sommes à égalité, avec l'une des deux équipes qui a Lionel Messi dans ses rangs. C'est du 50-50 », a poursuivi l’ancien joueur de Manchester United. « Bien que pour le moment, le Barça ne réalise pas la meilleure saison de son histoire, cela reste le FC Barcelone et à la fin, ils s'en sont toujours sortis », a prévenu le N°21 du Paris Saint-Germain.

Consignes du milieu de terrain parisien

Ander Herrera a fini son intervention par des consignes à ses coéquipiers. « Il faut avoir la plus grande prudence, mais sans perdre notre identité, qui est d'attaquer et de sortir pour gagner les matchs. Aussi avec le plus grand respect pour Barcelone », a-t-il conseillé. Lors du dernier match entre le PSG et les Blaugrana, les Parisiens avaient été humiliés (6-1) au Camp Nou. C’était le 8 mars 2017 et Neymar était encore dans l’équipe du Barça. L’équipe entraînée en son temps par Unai Emery avait pourtant gagné le match aller (4-0) au Parc des Princes. Du coup, le triste souvenir de la remontada invite à l’humilité au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino.













Par ALEXIS