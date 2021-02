FC Nantes : Ligue 1, Kombouaré peut-il sauver le FCN ?

Publié le 13 février 2021 à 16:00

Le FC Nantes avait choisi Raymond Domenech pour tenter de sauver le club menacé de relégation, mais il n’a pas réussi. Viré, ce dernier est remplacé par Antoine Kombouaré, ‘’le pompier’’. Peut-il redresser la barre du FCN en 14 journées ?

Le FC Nantes a confiance en son nouveau coach

Annoncé comme ''le messie'' pour sauver le FC Nantes, après le licenciement de Christian Gourcuff, Raymond Domenech s’est planté. En huit matchs dirigés, il n’a pas gagné un seul. Son bilan est catastrophique : 4 défaites et 4 matchs nuls en championnat et en coupe de France. Pire, le club a chuté jusqu’à la 18e place de barragiste, sous l’ère Domenech. La direction du club a donc « décidé de réagir » en virant l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, au bout de 46 jours sur le banc de touche des Nantais.

Antoine Kombouaré (57 ans) a été nommé pour maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Le technicien kanak est-il l’homme de la situation ? « Nous pensons qu’il a le profil parfait pour répondre présent à cette mission de maintien », a assuré Franck Kita, directeur général délégué du Football Club de Nantes, lors de la présentation du nouveau coach. Alban Lafont, gardien de but des Jaune-Vert, est également séduit par son discours. « Antoine Kombouaré a du caractère. Partout où il est passé, il a su insuffler quelque chose à l’équipe. Il a eu tenu un discours assez positif. Je pense que c’est ce dont on a besoin pour redresser la barre. C’est l’homme de la situation », a-t-il répondu dans Ouest-France.

« Antoine Kombouaré peut sauver le FCN », selon Armand

Le club de la Cité des Ducs n’a plus gagné depuis sa victoire sur le FC Lorient, le 8 novembre (10e journée). Il reste ainsi sur une longue série de 16 matchs sans victoire, soit précisément 8 défaites et 8 nuls. Avec 19 points au compteur, l’équipe du président Waldemar Kita n’a que 4 points de plus que le Dijon FCO et le Nîmes Olympique, les deux équipes relégables. Malgré tout, Dominique Armand croit qu’Antoine Kombouaré peut réussir sa mission de sauvetage. « Antoine Kombouaré peut-il sauver le FC Nantes ? Oui, parce que sur le papier, Nantes, ce n’est pas pire que ses voisins de classement. Donc Kombouaré peut sauver le FCN », a affirmé le journaliste de Canal+. Les Canaris affrontent Angers SCO au stade Raymond Kopa dimanche (15h).













Par ALEXIS