PSG - Barça : Neymar, encore des mauvaises nouvelles ?

Publié le 13 février 2021 à 16:45

Le PSG est passé en quelques jours de la sérénité à l'angoisse. Sûr de son fait à l'approche du huitième de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone, le club champion de France a vu l'ailier Angel Di Maria et la star Neymar se blesser successivement. Deux absences notoires au Camp Nou mardi (21h), mais Mauricio Pochettino pourrait voir l'absence du Brésilien se prolonger plusieurs semaines, voire même jusqu'au match retour, prévu au Parc des Princes le 10 mars. Les dernières nouvelles ne sont pas vraiment optimistes pour le n°10 du Paris Saint-Germain...

PSG : une situation très délicate pour Neymar

Blessé aux adducteurs contre le SM Caen, cette semaine, à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France (victoire 1-0 du PSG), Neymar va manquer le match aller contre le Barça, mardi en huitième de finale aller de la C1. Les dernières nouvelles indiquent une absence possible de quatre semaines, le Brésilien sera-t-il rétabli au moins pour le match retour, le 10 mars ? Rien n'est moins sûr. "Le délai de retour à la compétition ? Ça dépend du bilan initial, de la gravité de l'hématome. Donc c'est toujours difficile de parler de période de soins incompressible, explique le médecin William Vanbiervliet au Parisien. Mais dans une lésion c'est minimum trois semaines pour bien faire les choses. Ou alors si en 15 jours il est sur les terrains, c'est qu'on était sur quelque chose de moins grave que prévu."

Neymar contre le Barça au match retour ? "C'est sûr que l'enjeu est de taille. Oui c'est possible. Il faut optimiser ça avec lui, le prendre en charge à tous les niveaux, continue le professionnel. Mais, après, se posera la question : est-ce qu'il ne faut pas mettre un mec avec des qualités intrinsèques un peu moins bonnes mais à 100 %, ou un mec comme lui à 60 % de ses capacités ? En dehors du fait qu'il pourrait se refaire mal… Les risques ? La récidive, en numéro un. Ça peut aussi se transformer en un cycle chronique de douleurs qui l'empêcheraient de retrouver ses sensations et de se lâcher." Un risque donc, si le PSG venait à continuer l'aventure en Ligue des champions. Le résultat du match aller, en plus de l'évolution de la blessure, sera sûrement déterminant dans les choix de l'entraîneur argentin quant au match retour.

Un "gros casse-tête pour Pochettino"

Pour le journaliste de France Bleu Paris, Stéphane Bitton, il faut mettre de côté l'idée de voir Neymar de retour avec le Paris SG au retour. ""Pour parler plus simplement, Neymar souffre d’un claquage, vulgarise le journaliste. On le sait depuis hier (vendredi), il sera absent quatre semaines. Il manquera donc probablement aussi le match retour contre Barcelone." Une perte énorme pour l'ancien coach de Tottenham, qui va connaitre sa première important échéance sur le banc du PSG, après s'être échauffé à l'occasion du Trophée des champions remporté contre l'Olympique de Marseille. "Je ne sais pas si le PSG éliminera le Barça mais je sais qu‘il a perdu très gros en perdant Neymar, continue Stéphane Bitton. Avec ou sans lui ce n’est pas du tout la même chose. On le sait, on l’a vu, il y a des précédents. Le passé plaide pour lui. Les années où il a été absent lors des huitièmes de finale, le PSG a été éliminé de la Ligue des champions. Qui crée du jeu à Paris, qui émerge quand ça ne va pas bien, qui apporte les dernières solutions ? Neymar. Le PSG va donc devoir être inventif et trouver des solutions. Il y a la version Verratti mais il sert aussi beaucoup au milieu de terrain. Il y a la solution Rafinha mais il n’a pas beaucoup de temps de jeu. Et actuellement, il a un petit pépin. Bref, c’est un gros casse-tête pour Pochettino. Le PSG sera diminué." Et le spectre d'une nouvelle déconvenue trop tôt dans la compétition plane à nouveau sur Paris.













Par Matthieu