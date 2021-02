FC Nantes : Antoine Kombouaré mesuré après sa première réussie

Publié le 15 février 2021 à 07:00

Antoine Kombouaré a signé sa première victoire sur le banc du FC Nantes. Dimanche, le FCN a dominé le SCO Angers lors de la première sur le banc de son nouvel entraîneur.

Pari réussi d’entrée pour Kombouaré avec le FC Nantes

Fin de la disette pour le FC Nantes. Dimanche, le FCN a mis fin rie en championnat. Les Canaris restaient sur 15 matchs sans victoire en Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du SCO Angers, Nantes a dominéà sa triste sé les locaux sur le score de 3 buts contre 1. Moses Simon (4e), Imran Louza (7e, s.p) et Abdoul Kader Bamba (8e) ont permis aux Jaune et vert de renouer avec le succès. Côté angevin, Thomas Mangani (33e, s.p) a sauvé l’honneur des siens. Nouvellement investi entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré a réussi son baptême de feu avec les Canaris. Après la rencontre, l’ancien entraîneur du Toulouse FC a savouré son premier succès avec les Canaris.

Le satisfecit d’ Antoine Kombouaré après Angers

Au-delà de la victoire, le coach du FC Nantes a noté des progrès de son nouveau club. « C’est pas mal ! C’est surtout une belle surprise. On voit des choses, on pense à des choses... Aujourd’hui, ça s’est déroulé comme on le voulait », a déclaré le technicien de 57 ans. Lequel n’a pas caché son optimisme dans l’atteinte du principal objectif des Jaune et vert cette saison. « L’équipe est encore malade. Il y a encore beaucoup de points à prendre parce que l'objectif, c'est le maintien. On n’est pas maintenu aujourd’hui », a reconnu l’entraîneur nantais. Malgré sa victoire, Nantes cale à la 18e place de Ligue 1 avec un point de retard sur le FC Lorient (17e). Vainqueur du derby contre Angers, le FCN entend poursuivre sur sa lancée contre l’Olympique de Marseille dimanche prochain.













Par Ange A.