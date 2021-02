OM Mercato : Gros coup de froid dans le dossier Jorge Sampaoli

Publié le 15 février 2021 à 16:00

Alors que Nasser Larguet continue son bonhomme de chemin sur le banc de l'OM, les dirigeants olympiens s'attachent toujours à trouver le successeur d'André Villas-Boas. Le piste Jorge Sampaoli est de plus en plus crédible, d'autant que l'entraîneur argentin a laissé planer le doute sur son avenir en conférence de presse à l'issue du dernier match de l'Atlético Mineiro, club brésilien qu'il entraîne. Selon Globo Esporte, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Albiceleste aurait stoppé les discussions pour une prolongation de contrat avec sa direction, mais tous ne sont pas aussi sûrs de voir "Sampa" sur le banc de l'Olympique de Marseille dans les semaines à venir...

Jorge Sampaoli, un profil adapté à l'OM ?

L'OM est toujours en quête du remplaçant de son entraîneur portugais, André Villas-Boas, démissionnaire et mis à pied par sa direction. Pablo Longoria se penche depuis quelques semaines sur le profil de Jorge Sampaoli. "C'est saisissant, parce qu'il a repris après Bielsa au Chili, là il pourrait faire le même chemin avec l'OM, remarque le journaliste Nicolas Cougot, dans un entretien qu'il nous a accordés. Sampaoli est une sorte de rock star, avec un tempérament chaud. Humainement, c'est quelqu'un d'entier et c'est quelque chose qui colle avec l'OM, du moins avec ses supporters. Avec la direction du club, ça peut être une autre histoire. Je suis étonné que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria se soient intéressés à son profil. A priori, il ne colle pas à ce qu'ils cherchent. S'ils pensaient que Villas-Boas n'était pas suffisamment "docile", ils risquent d'avoir une grosse surprise avec Sampa."

"Je pense tout de même, que c'est ce qu'il faut à l'OM, nous a confié le fondateur de Lucarne Opposée. C'est un entraîneur qui peut aussi faire rentrer dans le rang des joueurs comme Payet et Thauvin. Il a cette capacité à tenir ses joueurs, en ce qui concerne le football évidemment. Ce qui se passe en dehors, c'est une autre histoire. Payet a connu Bielsa à Marseille, il l'avait bien ramené. Je pense que Sampaoli peut faire la même chose. Son arrivée pourrait même attirer de nouveaux joueurs au club. Globalement je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à l'OM."

Sampaoli ? "Jamais il ne viendra à l'Olympique de Marseille"

Pourtant, l'un des anciens joueurs de Jorge Sampaoli, le latéral français Benoit Trémoulinas, a confié sur La Chaîne L'Equipe ses doutes quant à la faisabilité de cet objectif pour l'OM. "Qui va vouloir s’engager dans un marasme ambiant tel que celui de l’Olympique de Marseille ? Connaissant un peu Sampaoli que j’ai eu au Séville FC, jamais il ne viendra à l’Olympique de Marseille. Ou alors, s’il vient, il aura des garanties", a estimé l'ancien Bordelais. "Honnêtement, je ne le vois pas venir (maintenant, ndlr). Il viendra peut-être la saison prochaine pour vraiment construire son groupe en préparation, parce qu’un coach a aussi besoin de connaître ses joueurs pour préparer son équipe. Je vois mal Sampaoli arriver en pompier de service", a ajouté Benoit Trémoulinas. En attendant, l'OM est neuvième de Ligue 1 après son nul arraché à neuf contre onze sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (0-0), dimanche au Matmut-Atlantique. Les hommes de Nasser Larguet affronte l'OGC Nice, mercredi (21h) au Vélodrome, à l'occasion d'un match reporté de la 11e journée du championnat de France.













Par Matthieu