OM Mercato : Milik déjà un retour vers l'Italie dans les tuyaux ?

Publié le 15 février 2021 à 18:00

Arrivé en janvier au mercato d'hiver à l'OM avec l'étiquette de grand attaquant, Arkadiusz Milik pourrait ne faire que 6 mois au club avant de retourner en Italie où il est encore suivi par des clubs se Serie A.

L'OM veut miser sur l'avenir

Milik depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille a disputé 90 min en deux matches avant de se blesser. Rien de surprenant pour un joueur qui n'avait plus joué depuis 6 mois. En délicatesse au Napoli, il avait été progressivement placardisé. La fragilité physique du joueur de 26 ans, étant bien connue, ce ne serait toutefois pas vraiment un souci pour l'OM qui envisagerait déjà une solution de sortie pour lui. Parallèlement, Pablo Longoria continue sur sa politique de recrutement misant sur les jeunes espoirs comme Bamba Dieng et Amine Adli. Lors du match mercredi contre Auxerre en 32es de finale de Coupe de France remporté par l'OM (2-0), le jeune Bamba Dieng a fait forte impression en inscrivant le deuxième but des Olympiens. Recruté au mercato estival pour renforcer l'effectif des jeunes de Marseille, il n'est cependant que prêté et son option d'achat doit être encore levée. Ce qui devrait être le cas, si l'on croit les informations de La Provence.

En ce qui concerne le jeune milieu du TFC, Amine Adli (20 ans) est toujours suivi de près par le club phocéen. Auteur de six réalisations et quatre passes décisives en vingt-deux matchs disputés en Ligue 2 cette saison, il avait déjà été approché lors du mercato hivernal, comme il l'évoquait récemment en conférence de presse : " C’était nouveau pour moi d’être sollicité mais avec mes agents et ma famille, on a bien géré ça. J’ai gardé la tête froide. Ce n’était pas une situation difficile à vivre parce que je connaissais mon choix : rester. Et on le voit bien car je suis ici. Comment ai-je géré ça ? Tout d’abord on est flatté, parce que c’est l’Olympique de Marseille. On se dit que ce qu’on réalise, ça doit être pas mal ! Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club ", avait déclaré le joueur. Sans doute que Pablo Longoria reviendra à la charge sur ce dossier en juin.

Une porte de sortie pour Milik à 12 M€

Si l'OM a dépensé une jolie somme pour Milik (8 millions plus 4 de bonus), il y aurait selon Calciomercato.it un accord entre le joueur et la direction marseillaise pour une vente si une offre de 12 millions d'euros se présente. Le joueur est arrivé de Naples sous forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire, mais il pourrait partir dès cet été. La Juventus et l'AS Roma sont les deux clubs en Italie qui suivent toujours l'attaquant polonais et ils pourraient se décider à foncer sur l'occasion au prochain mercato. Le joueur pourrait donc effectuer son retour en Italie, dans un nouveau club avec moins de difficultés que lorsqu'il était à Naples. Pour rappel, le président du Napoli n'était pas favorable à la vente de Milik a un concurrent en Serie A. Avec Marseille les choses pourraient mieux se passer pour lui.













Par Hind