ASSE Mercato : Caiazzo pointe les gros transferts injustifiés

Publié le 16 février 2021 à 12:05

La crise financière touche l'ASSE et tous les clubs professionnels, tant en Ligue 1 qu'à l'étranger. Mais cela n'a pas empêché certains clubs d'investir des dizaines de millions d’euros dans le recrutement de joueurs l'été dernier. Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne et du syndicat des clubs de l'élite en France, dénonce ces gros transferts qui ne sont pas forcément justifiés, vu le niveau des joueurs achetés.

ASSE : Pour Caïazzo, « cela ne sert à rien d'injecter plus d'argent dans le système »

Président de l'ASSE, mais aussi du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo est revenu sur le mercato estival 2020, en cette période de crise sanitaire, sportive et économique. Il estime que certains clubs sont à côté de la plaque en investissant plusieurs dizaines de millions sur un seul joueur. « Quatre Lionel Messi, quatre Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas pensable d'arriver à faire ça ! Cela ne sert à rien d'injecter plus d'argent dans le système », a déploré le dirigeant de l’AS Saint-Étienne, sur le média allemand SWR, dans des propos relayés par Poteaux Carrés.

« De même que ce n'est pas en mettant beaucoup d'argent dans une école de peinture que vous allez sortir cinq Picasso. Le talent, c'est rare. On paye tout simplement plus cher des joueurs moyens », a fait remarquer Bernard Caïazzo. Lors du mercato de l’été 2020, c’est à dire en pleine crise de covid-19, des clubs comme Chelsea, le FC Barcelone, la Juventus, le Real Madrid et le PSG ont sorti les chéquiers pour recruter des joueurs à coût de dizaines de millions d’euros. Nous vous proposons le Top 10 des plus gros transferts de l’été dernier, selon les chiffres de Transfermarkt.

Les dix plus gros transferts de l’été 2020 en Ligue 1

Mauro Icardi de l’Inter Milan au PSG (50 M€), Jonathan David de La Gantoise au LOSC (32 M€), Jérémy Doku d’Anderlecht au Stade Rennais (26 M€), Lucas Paqueta du Milan AC à Olympique Lyonnais (20 M€), Kevin Volland du Bayer Leverkusen à l’AS Monaco pour 15,5 M€, Serhou Guirassy d’Amiens au Stade Rennais (15 M€, Axel Disasi du Stade de Reims à l’AS Monaco (13 M€), Martin Terrier de l’OL au Stade rennais (12 M€), Karl Toko-Ekambi de Villarreal à l’OL (11,5 M€) et Habib Diallo du FC Metz au RC Strasbourg (10 M€). Comme on le constate, l'ASSE n'est pas dans ce classement.

Top 10 des plus gros transferts en Europe, l'été dernier

Kai Havertz du Bayer Leverkusen à Chelsea (80 M€), Arthur Melo du FC Barcelone à la Juventus(72M€), Victor Osimhen du LOSC au Napoli (70 M€), Ruben Dias de Benfica à Manchester City (68 M€), Miralem Pjanic de la Juventus au FC Barcelone (60 M€), Alvaro Morata de Chelsea à l'Atlético Madrid (56 M€), Timo Werner du RB Leipzig à Chelsea (53 M€), Ben Chilwell de Leicester à Chelsea (50,2 M€), Thomas Partey de l'Atlético de Madrid à Arsenal (50 M€) et Mauro Icardi de l'Inter Milan au PSG (50 M€). Le Paris Saint-Germain est donc le seul club de Ligue 1, dans ce classement européen.













Par ALEXIS