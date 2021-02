PSG Mercato : Une pépite du Paris SG vers le FC Barcelone

Publié le 16 février 2021 à 14:35

Une pépite sortie du centre de formation du PSG est sur le point de filer librement, comme bien d’autres ex-pensionnaire de l’académie du club de la capitale. Elle est annoncée vers le FC Barcelone, où il a été formé en partie.

PSG : Kays Ruiz-Atil attendu au Barça

Formé au FC Barcelone entre 2009 et 2015, Kays Ruiz-Atil (18 ans) avait intégré le centre de formation du PSG suite à son départ de la Catalogne. Et au bout de cinq ans d’apprentissage à Saint-Germain-en-Laye (2015-2020), il a fait ses premiers pas en Ligue 1 cette saison. En 7 apparitions en championnat, le jeune milieu de terrain a été titulaire une seule fois. Il totalise 181 minutes. Lors de l’exercice dernier, il avait pris part à 5 matchs de l’UEFA Youth League (U19) et un match en coupe Gambardella. Mais en fin de contrat en juin 2021, le joueur de 18 ans va quitter le Paris Saint-Germain dans quatre mois. En quête de plus temps de jeu, il sera libre de s’engager avec le club de son choix pendant le mercato d’été prochain. Son retour au Barça est d’ailleurs évoqué. Selon les informations de France Football « l’option d’un retour en Espagne serait la plus désirée, notamment du côté du FC Barcelone ». L’hebdomadaire de football confirme « des discussions actuellement en cours » avec Kays Ruiz-Atil.

De nombreux jeunes joueurs formés à Paris, partis ou vendus

Pour rappel, deux joueurs très prometteurs issus de l’académie du PSG avaient décidé d’aller voir ailleurs, l’été dernier, alors que la direction des Rouge et Bleu leur proposait une prolongation de contrat. Ce sont : Adil Aouchiche (18 ans) et Tanguy Kouassi (18 ans). Le premier s’est engagé avec l’ASSE et le deuxième a signé au Bayern Munich, pour trois saisons chacun. Avant eux, Dan-Axel Zagadou (21 ans) et Fodé Ballo-Touré (24 ans) avaient filé librement sans avoir signé de premier contrat professionnel à Paris. Le défenseur central a rejoint le Borussia Dortmund à l’été 2017, tandis que l’arrière latéral gauche s’était lié au LOSC en 2017 avant son transfert à l’AS Monaco, en janvier 2019.

Concernant Arthur Zagre (19 ans), Timothy Weah (21 ans), Stanley Nsoki (21 ans), Moussa Diaby (21 ans), Christopher Nkunku (23 ans), Jean-Kévin Augustin (23 ans) … ils ont fait l’objet de transfert, car ne rentrant pas dans les plans du PSG.













Par ALEXIS