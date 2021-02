Bayern Munich Mercato : David Alaba officialise son départ

Publié le 16 février 2021 à 18:35

Joueur emblématique des dernières années du Bayern Munich, David Alaba était pressenti pour partir cet été alors que son contrat expire justement en juin. A l'issue d'une conférence de presse ayant eu lieu cette après-midi, l'information est désormais officiel : David Alaba vit ses derniers mois sous les couleurs bavaroises.

Un départ pressenti, anticipé et désormais officiel du Bayern Munich

C'était le dossier prioritaire des dirigeants du Bayern Munich. En fin de contrat cet été après treize saisons de bons et loyaux services, David Alaba avait exprimé certaines velléités de départ du tenant en titre de la Champions League. Essentiel, l'Autrichien avait un rôle de couteau suisse dans l'effectif et évoluait depuis des années dans des rôles de latéral gauche, défenseur central ou même milieu de terrain. Homme clé du club bavarois, le joueur de 28 ans avait su trouver grâce aux yeux de Heynckes, Guardiola ou actuellement ceux de Flick et son départ était alors craint mais le Bayern a su anticiper en achetant Dayot Upamecano. Avec le Français dans leurs rangs, les dirigeants allemands ont donc ouvert la porte à un départ d'Alaba et ce dernier s'est présenté en conférence de presse cette après-midi afin d'annoncer son départ : "J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été un décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur. "

Où va-t-il aller ?

Gratuit, expérimenté, polyvalent et en pleine fleur de l'âge, le natif de Vienne intéresse forcément bon nombre d'écuries. Pressenti du côté du Real Madrid, Bild annonce que les Merengue tiennent la corde mais que d'autres cadors européens lui font également la cour parmi lesquelles, le FC Barcelone, Manchester City ou encore Liverpool comme l'avance le média allemand. Ayant l'embarras du choix, Alaba a affirmé n'avoir pas fait de choix sur sa future destination : "Je n'ai pas encore pris de décision, je ne sais pas encore quel club je vais rejoindre. Je pense que ce n'est un secret pour personne que mon conseiller est en contact avec différents clubs. " Véritable affirmation ou manière subtile de faire monter les enchères afin de toucher une plus grosse prime à la signature ? Réponse dans les prochaines semaines.













