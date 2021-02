Stade Rennais : Camavinga au club plus longtemps que prévu ?

Publié le 16 février 2021 à 20:35

Pépite convoité à travers toute l'Europe, Eduardo Camavinga ne réalise pas une saison de haut niveau. Malgré cela, sa côte ne cesse de grimper en flèche et voulant à tout prix partir cet été, le milieu de 18 ans aurait assoupli sa position et pourrait finalement s'installer au Stade Rennais.

Il avouait déjà qu'une prolongation au Stade Rennais était possible

Après une saison 2019-2020 époustouflante, Eduardo Camavinga ne parvient pas cette saison à activer le bleu de chauffe. Pourtant toujours aussi talentueux, le jeune international français (3 sélections, 1 but) ne parvient pas à tirer son épingle du jeu dans une formation bretonne trop inconstante. La faute à un transfert avorté cet été ? Il seblerait que la réponse soit non car le Real Madrid n'a pas forcément avancé ses pions et que se stabiliser à Rennes une saison de plus semblait être la bonne chose à faire. Pourtant voilà, alors que son contrat expire en juin 2022, le natif de Miconje (Angola) avouait récemment qu'il y'avait des négociations autour d'une prolongation de son bail : "Est-ce que je pourrais prolonger ? Oui. En ai-je envie ? Oui. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout. "

Camavinga, lucide, n'est pas pressé

Une nouvelle bien accueillie par le SRFC, qui restait néanmoins sur ces gardes en cas de nouvelle offensive de cadors européens. D'après AS, il semblerait pourtant que le club dirigé par Nicolas Holveck n'aurait finalement rien à craindre car le joueur serait prêt à rester encore longtemps en Ligue 1. En effet, conscient que la période de troubles financiers n'est pas propice à de grands transferts, Camavinga prendrait le temps à la réflexion mais serait plus enclin à rester encore au Stade Rennais pour les années à venir et attendre son heure tout en continuant d'emmagasiner de l'expérience au sein du club actuel cinquième du championnat. Une bonne nouvelle pour les supporters rennais !













Par Chemssdine