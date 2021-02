Ex - OM : Bayern, déjà le chant du cygne pour Bouna Sarr ?

Publié le 19 février 2021 à 06:00

Recruté à la surprise générale par le Bayern Munich l’été dernier, Bouna Sarr est loin de donner satisfaction. À tel point qu’un départ de l’ancien latéral marseillais de l’Allemagne est déjà évoqué par la presse locale.

Bouna Sarr, le flop du Bayern Munich ?

Auréolé champion d’Europe la saison dernière, le Bayern Munich avait quelque peu surpris son monde lors du mercato. Le club bavarois avait notamment pioché au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille pour s’offrir de nouveaux renforts. Le Bayern avait notamment déboursé 8 millions d’euros (hors bonus) pour signer Bouna Sarr. L’arrière droit de l’OM était alors présenté comme la doublure de Benjamin Pavard. Seulement, Kicker estime que le défenseur de 29 ans est une erreur de casting. La publication allemande n’est guère satisfaite des prestations de l’ancien marseillais. Celui-ci n’a joué que 10 matchs, dont 8 titularisations, cette saison avec le champion d’Allemagne en titre.

Un départ de Sarr déjà dans les tuyaux ?

« Il a révélé des déficits majeurs dans le jeu de position et s’est laissé dépasser. Pour le moment, on peut dire que Sarr ne représente pas le niveau du Bayern », note la publication germanique au sujet de Bouna Sarr. Considéré comme un flop en Allemagne, le latéral pourrait se voir pousser vers la sortie d’ici le prochain mercato. Son bail expirant en 2024 avec le Bayern ne deviendrait davantage qu’hypothétique. Au moment où certains médias évoquent un possible départ de Sarr, un retour au Vieux-Port alimente les rumeurs. Surtout que dans une sortie, il clamait encore son amour pour l’OM. Il faisait notamment part de son envie de retourner au Vélodrome à l’avenir. Son retour au bercail pourrait donc survenir plus tôt que prévu.













Par Ange A.