OL : Lyon leader provisoire, Aouar sort son plan secret

Publié le 20 février 2021 à 11:02

L’ OL est leader provisoire de la Ligue 1, grâce à sa victoire lors de son match de vendredi face au Stade Brestois (3-2). Cette rencontre comptait pour la 26e journée de Ligue 1. Mais en attendant les matches du LOSC et du PSG, Houssem Aouar et ses coéquipiers font seuls la course en tête et ils espèrent de mauvais résultats de ces derniers.

OL : Des défaites pour le LOSC et le PSG ?

Champion d’automne, l’ OL poursuit sur sa lancée vers la conquête du titre de champion de France cette saison. Les Gones avaient fait un faux pas contre Montpellier HSC (1-2) samedi dernier, mais ils se sont bien repris vendredi soir au stade Francis-Le Blé. Grâce aux buts de Lucas Paqueta (9e), Houssem Aouar (29e) et Memphis Depay (44e), l’équipe de Rudi Garcia a retrouvé provisoirement la première place du championnat.

En effet, le LOSC et le PSG, respectivement 2e et 3e après la victoire des Lyonnais, jouent dimanche. Les Lillois affrontent le FC Lorient (17e) au Moustoir tandis que les Parisiens croisent le fer avec l’AS Monaco (4e) au stade Louis-II. Houssem Aouar souhaite un faux pas à ces deux concurrents, comme cela avait été le cas pour les Gones face au MHSC.

« On sait que le train va très vite devant, où il y a de très bonnes équipes, dont on fait partie. Maintenant, on va regarder attentivement les matchs (Lorient - Lille et PSG - Monaco, dimanche) en espérant un faux pas... », a déclaré le meneur de jeu de l’ OL sur Canal+.

Course très serrée sur le podium en Ligue 1

En ce moment, l' Olympique Lyonnais compte 55 points, Lille OSC en a 55 aussi et le Paris Saint-Germain 54. La course est donc très serrée sur le podium et les Monégasques ne sont pas loin avec leurs 49 points. Pour rappel, l'équipe de Jean-Michel Aulas a failli se faire rejoindre en seconde période. Menés (3-0) à la pause, les Brestois ont réussi à remonter 2 buts à l' OL. « Au final, on est contents d'avoir tenu ce résultat et on repart avec trois points très importants », s'est réjoui Houssem Aouar, en pensant à la course en tête du championnat.













Par ALEXIS