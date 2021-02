OM : Nasser Larguet tire le positif après le nul à Nantes

Publié le 20 février 2021 à 22:30

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à enchaîner contre le FC Nantes samedi lors de la 26e journée de Ligue 1. Entraîneur de l’ OM, Nasser Larguet ne retient que le positif après le nul à La Beaujoire (1-1).

L’ OM cale encore contre le FC Nantes

La dernière victoire de l’Olympique de Marseille contre l’OGC Nice laissait penser que le club phocéen devait enclencher une nouvelle dynamique. Opposé au FC Nantes ce samedi à La Beaujoire, l’ OM n’a pas réussi à signer un deuxième succès de rang en championnat. En déplacement sur la pelouse des Canaris, les Olympiens n’ont pu ramener qu’un match nul. Critiqué par les supporters marseillais, Dimitri Payet a évité la défaite aux siens en égalisant à la 69e minute. En forme lors de la première d’Antoine Kombouaré, Ludovic Blas a ouvert le score peu après le retour des vestiaires (50e). Entraîneur de Marseille, Nasser Larguet s’est livré après la rencontre. Le technicien marseillais préfère retenir le positif du déplacement à Nantes.

Larguet rassure avant l’Olympico

Le coach de l’ OM loue notamment l’état d’esprit de ses poulains qui ont réussis à égaliser peu après avoir concédé l’ouverture du score. « Le point me satisfait avec l'état d'esprit des joueurs […] C’était difficile pour les deux équipes de s’exprimer sur le plan technique aujourd’hui. C’est vrai que le match de Nice était plus abouti, mais celui-là me plaît aussi parce qu’il y avait de l’abnégation et du courage. Et revenir au score, c’est très positif », a confié Nasser Larguet en conférence d’après-match. L’entraîneur marseillais estime également que son équipe est sur la bonne voie bien que les résultats peinent à suivre. « Honnêtement, l'équipe est sur la bonne voie. L'état d'esprit est très positif […] Sur le plan du jeu, même si on ne fait pas des matches complets de qualité sur 90 min, on a des 45 minutes, une heure de jeu qui sont très intéressants », a-t-il déclaré. Actuel 6e de Ligue 1, Marseille joue gros lors de la prochaine journée avec la réception de l’Olympique lyonnais.













Par Ange A.