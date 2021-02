OL Mercato : Liverpool, l'énorme aveu de Marcelo Guedes

Publié le 20 février 2021 à 23:55

En fin de contrat à l’Olympique lyonnais, Marcelo Guedes était annoncé à Liverpool lors du dernier mercato. Le défenseur brésilien de l’ OL a révélé pourquoi il n’a pas rejoint les Reds cet hiver.

Les raisons du refus de Marcelo Guedes

Dans le dur en Premier League, Liverpool est pénalisé par de nombreuses blessures en défense. Le patron de l’axe de cette défense, Virgil Van Dijk, a notamment été victime d’une grave blessure au genou qui l’éloigne des pelouses depuis octobre. En quête d’un remplaçant à Van Dijk, la direction des Reds a notamment ciblé Marcelo Guedes. Le Brésilien est en fin de contrat et présente donc une situation contractuelle avantageuse. Sauf que le défenseur de 33 ans a refusé de rejoindre le club de la Mersey. Au micro de Canal+, le défenseur de l’ OL a expliqué pourquoi il est resté à Lyon. « Mon agent a parlé avec Liverpool mais comme je l’ai dit, je me sens très bien ici. Je pense que je peux gagner quelque chose avec Lyon. Mon rêve, c’est de gagner le championnat avec Lyon », a avoué le numéro 6 de l’Olympique lyonnais.

Marcelo pousse pour une prolongation à l’ OL

Arrivé à Lyon en 2017, Marcelo Guedes voit son contrat expirer en juin prochain. Alors qu’il rêve d’un titre avec l’ OL, le défenseur brésilien souhaite également étendre son bail dans la capitale des Gaules. Il assure dans ce sens avoir déjà eu des discussions avec ses dirigeants. « J’ai déjà discuté avec le président, Juninho [le directeur sportif] et Vincent Ponsot [le directeur général] pour un nouveau contrat. J’espère qu’on va bientôt trouver une solution […] Je me sens très bien ici, je sens que je peux donner encore un peu plus à Lyon. Avec le temps et l’expérience, on finira par trouver une bonne solution pour les deux parties », a indiqué le Brésilien.













Par Ange A.