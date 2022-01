Bordeaux Mercato: Après Guilavogui, l'arrivée d'Ahmedhodzic bouclé

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2022 à 22:01

Bordeaux pourrait refermer son mercato avec une dernière recrue au moins. Les Girondins auraient quasiment bouclé l'arrivée d'Anel Ahmedhodzic de Malmö.

Bordeaux boucle son mercato hivernal très fort. Le club a enregistré trois signatures ces derniers jours. Celles de Marcelo Guedes (défenseur central brésilien), de Danylo Ignatenko (milieu de terrain ukrainien) et de l’ancien Tricolore (7 sélections) Josuha Guilavogui, milieu de terrain de 31 ans. Ce lundi 31 janvier, dernier jour de marché des transferts d’hiver, plusieurs pistes sont mises sur le compte des intérêts du FCGB. Le club aurait sondé Manchester United pour Phil Jones (30 ans), mais aussi Youssouf Ndayishimiye (23 ans) d’Istanbul Basaksehir.

En plus du défenseur central anglais et du polyvalent Burundais (arrière central ou milieu de terrain), le FC Girondins foncerait sur Anel Ahmedhodzic (22 ans, 1,92m). Ce dernier est un joueur de Malmö en Suède. La piste est très chaude et « en très bonne voie », d’après les indiscrétions de Foot Mercato.

Selon les dernières informations de Girondins Infos, Bordeaux a trouvé un accord total avec Malmö pour le prêt d’Anel Ahmedhodzic, avec une option d'achat dont le montant est fixé à 4 M€. Le président Gérard Lopez aurait ainsi réussi à doubler le Borussia Dortmund (Bundesliga) et l’Atalanta Bergame (Serie A) qui étaient tous sur le coup ce dernier jour du mercato hivernal.

Ahmedhodzic et sa fougue, associé à Marcelo et son expérience

International bosnien (12 sélections, 1 but), il est sous contrat avec Les Bleus (appellation du club suédois) jusqu’au 31 décembre 2023. Anel Ahmedhodzic a bouclé la saison dernière avec 32 matchs, sont 25 dans le championnat de Suède de football (Allsvenskan). Malgré son jeune âge, il serait un renfort non négligeable pour l'entraîneur Vladimir Petkovic, car le natif de Malmö va apporter sa fougue et sa jeunesse, au côté de l'expérimenté Marcelo (34 ans). Notons que Bordeaux, 17e de Ligue 1, est en quête de stabilité en défense. Le club au scapulaire a encaissé 53 buts en 22 matchs de championnat cette saison et elle est la pire défense de L1.