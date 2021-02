AS Monaco : Niko Kovac botte en touche pour le titre après Paris

Publié le 22 février 2021 à 05:30

L’AS Monaco a confirmé son bel état de forme en dominant le Paris Saint-Germain dimanche au Parc des Princes. Pour autant, Niko Kovac ne semble pas emballé pour le titre.

L’AS Monaco remet sur la pelouse du Parc des Princes

L’AS Monaco fait office de sérieux outsider cette saison. Dimanche, le club de la Principauté s’est imposé (0-2) sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Sofiane Diop (6e) et Guillermo Maripan (51e) ont permis à l’ASM de dominer Paris. Il s’agit de la deuxième fois que les hommes de Niko Kovac parviennent à faire chuter le club de la capitale. Ils l’avaient emporté lors de la phase aller (2-3) à Louis II. En dominant le PSG, le club du Rocher a étendu sa série d’invincibilité en championnat. Les Monégasques en sont désormais à 11 matchs sans défaites en championnat : 9 victoires et 2 nuls. Grâce à ce succès, Monaco (4e) revient à deux points du PSG (3e).

Niko Kovac avance masqué

Après la rencontre, Niko Kovac a été interrogé sur un possible sacre de l’AS Monaco en Ligue 1. Le technicien croate a préféré botter en touche. Il estime qu’il est encore prématuré de parler de titre alors qu’il reste 12 journées. Pour lui, l’ASM n’est pas au même niveau que le trio de tête composé du LOSC, de l’OL et du PSG. Son objectif principal cette saison est tout autre. « La question est légitime mais je reste sur ma position. Nous progressons. Je suis très satisfait de la manière dont on progresse. Mais nous ne sommes pas au même niveau que Paris, Lille et Lyon. L’objectif, c’est de creuser l’écart sur nos poursuivants. Si à la fin du Championnat, il reste quelques matches à jouer, et qu’on est qualifiés pour les places européennes, on tentera notre chance mais il est trop tôt pour se projeter là-dessus », a expliqué l’entraîneur monégasque cité par L’Équipe.













Par Ange A.