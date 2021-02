PSG : Une grosse inquiétude pour Kylian Mbappé ?

Publié le 22 février 2021 à 13:00

Ligue 1 et Ligue des champions ne riment pas pour le PSG. Les Parisiens ont concédé leur sixième défaite de la saison, au Parc des Princes, dimanche soir, en clôture de la 26e journée de championnat. Contre l'AS Monaco (0-2), les joueurs de Mauricio Pochettino ont montré un tout autre visage que quelques jours auparavant au FC Barcelone, où ils ont remporté un succès retentissant (4-1) en huitième de finale aller de la C1. Auteur d'un triplé mardi soir au Camp Nou, Kylian Mbappé a été inexistant contre les Monégasques, ne réalisant aucune frappe au but. Mais il est surtout sorti en se tenant la cuisse à l'issue de la rencontre...

Un autre PSG contre l'AS Monaco

Troisième de Ligue 1, à quatre points du leader, voilà une situation que le PSG n'avait pas connu depuis bien longtemps à ce stade de la saison. Alors qu'il reste moins d'un tiers du championnat à jouer, le sprint final s'annonce intense et le suspense pourrait, pour une fois, durée jusqu'au bout. Après un match accompli face au Barça, la performance parisienne a détonné. "Je crois que les parties sont différentes, les compétitions aussi. On a avait bien démarré le match, mais on concède le premier but. Monaco a joué une bonne partie défensivement. On a eu 75 % de possession. Il nous a manqué des idées dans le dernier tiers. Nous avions parlé de maintenir le niveau de concentration. Les matches sont différents, nous pouvons répliquer d'une soirée à l'autre. Nous n'avons pas fait un bon match ce soir (dimanche). Monaco a pris l'avantage sur des occasions. On n'a pas produit la même chose", a constaté Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

La non titularisation de Marco Verratti a joué aussi, lui qui fut si précieux en Catalogne. "Ce fut une décision pour le protéger, il n'était pas en mesure de jouer 90 minutes. Il a joué ce qu'on pensait possible", a justifié l'entraîneur argentin des champions de France ne titre. Pochettino a voulu protéger ses joueurs en prenant la défaite pour lui : "Quand tu ne gagnes pas un match, le premier responsable c'est moi. S'il y a un coupable, c'est moi. J'assume la responsabilité." À quatre points du LOSC, le PSG va devoir batailler sur le front de la Ligue 1 jusqu'au bout, et peut-être ne pas la remporter. "C'est la réalité, on ne peut pas la changer. On va continuer à se battre, à essayer. Tant que ce sera possible, on se battra."

Kylian Mbappé, qui a raté son match, blessé ?

Impressionnant face à toute l'Europe mardi, avec un superbe triplé contre Messi et consorts, Kylian Mbappé est passé totalement à côté face aux Monégasques. Crédité d'un 2/10 dans L'Equipe, l'attaquant international "a tout raté" et fut "méconnaissable", selon le quotidien sportif. "Le foot, il y a plein de situations, de moments différents, des compétitions, a nuancé Mauricio Pochettino. Le foot, ce n'est pas mathématique. Il y a des circonstances. On n'a pas été au niveau pour gagner ce match collectivement pas seulement Kylian." Mais la véritable inquiétude se porte autour de l'attitude du joueur à l'issue de la rencontre. Mbappé est en effet sorti grimaçant, en se tenant le haut de la cuisse. Alors que Neymar est déjà sur le flanc, l'absence de Mbappé pourrait être extrêmement préjudiciable en vue du match retour contre le FC Barcelone, le 10 mars. Et le PSG n'a vraiment, mais vraiment pas l'intention de subir une nouvelle remontada... L'état de santé du champion du monde 2018 va être scruté de près ces prochains jours.













Par Matthieu