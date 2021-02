PSG : Défaite contre l’AS Monaco à Paris, un mauvais signe ?

Publié le 22 février 2021 à 14:30

La défaite du PSG devant l'AS Monaco jette le doute sur la capacité de l'équipe parisienne à enchaîner deux matchs de top niveau. De quoi susciter des inquiétudes chez le capitaine Marquinhos et ses coéquipiers, avant le match retour contre les Blaugrana, en mars.

PSG : Rothen, « ce n'est pas bon signe pour le Paris SG »

Le PSG a concédé une défaite à l’AS Monaco (0-2), au Parc des Princes, dimanche soir, en Ligue 1. Cela, 5 jours après son exploit sur le FC Barcelone en Ligue des champions, au Camp Nou (1-4). À 16 jours du match retour contre le Barça, le Paris Saint-Germain suscite de sérieuses inquiétudes. Jérôme Rothen, dans son analyse pour RMC Sport le souligne d’ailleurs. « C’est un PSG qu'on est trop habitué à voir en Ligue 1, quasiment inoffensif », a-t-il noté. « Ce n'est pas bon signe pour le Paris SG. On ne peut pas dire qu'ils étaient éprouvés physiquement parce qu'ils ont eu cinq jours de récupération », a commenté le consultant sportif, avant de mettre le doigt sur le point faible du club de la capitale.

« C'est un problème de mental, d'approche de cette rencontre. Depuis le début de l'année, ils gèrent mal les chocs en Ligue 1, avec des défaites contre de grosses équipes. C'est un PSG décevant. Quand on est champion en titre et qu'on joue la gagne, on ne peut pas se permettre de laisser autant de points à domicile. Le plus inquiétant, c'est cette impuissance et je ne suis pas sûr que Mauricio Pochettino arrive à corriger ça en quelques semaines », a alerté Jérôme Rothen.

Des inquiétudes pour le match retour contre le Barça

Le match retour du PSG contre Lionel Messi et ses coéquipiers touchés dans leur orgueil est prévu le 10 mars au Parc des Princes. Une rencontre décisive pour laquelle l’ancien joueur parisien a désormais peur pour l’équipe du président NasserAl-Khelaïfi. « Je n'étais pas inquiet avant ce match, mais je le suis maintenant pour le PSG, parce qu'ils étaient attendus », a-t-il confié, tout en dénonçant le niveau de certains joueurs des Rouge et Bleu. « L’approche est compliquée pour certains qui ont du mal à se mettre dans le dur. Collectivement, c'est une équipe qui a du mal à répondre à certaines exigences du haut niveau ».

Pour rappel, Mauricio Pochettino a aligné la même équipe qui s’est imposée à Barcelone, contre l’AS Monaco, à un joueur près. Seul Marco Verratti était absent du onze de départ et remplacé par Ander Herrera dans l’entre-jeu. Par ailleurs, le PSG a déjà perdu 6 matchs en Ligue 1 en 26 journée, une première depuis 2011 et l’arrivée des investisseurs qatariens (QSI).













Par ALEXIS