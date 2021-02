Paris SG Mercato : Révélation sur le transfert avorté de Suarez

Publié le 22 février 2021 à 21:30

Luis Suarez a été transféré à l’Atlético de Madrid, en septembre 2020, alors que plusieurs clubs, dont le Paris SG, souhaitaient le recruter, lors du mercato d’été dernier. Thomas Tuchel avoue qu’il était intéressé par les services de l’attaquant du FC Barcelone, mais ce dernier a préféré rester en Liga.

Tuchel confirme que le Paris SG a tenté de recruter Luis Suarez

L’été dernier, le nom de Luis Suarez a été associé au Paris SG, alors qu’il lui restait encore une saison de contrat au Barça. En effet, le club catalan ne souhaitait plus prolonger le bail de l’Uruguayen et l’avait mis sur le marché pour éviter de le voir partir librement à l’été 2021. Du coup, plusieurs clubs se sont mis sur les rangs pour tenter d’engager le buteur de 34 ans. Le Paris Saint-Germain était également intéressé par les services de ce dernier. Thomas Tuchel, ex-coach des Parisiens, l’a confirmé, ce lundi, en conférence de presse. Mieux, il donne la raison de l’échec du transfert. « Qui ne serait pas intéressé par l'idée de recruter l'un des meilleurs attaquants du monde et de l'histoire du football ? Nous (le Paris SG) avons tenté notre chance, mais il a préféré signer à l'Atletico de Madrid », a rappelé le technicien allemand.

Le coach de Chelsea intéressé par les services du buteur ?

Désormais manager de Chelsea FC, Thomas Tuchel est toujours séduit par les qualités de buteur de l’avant-centre des Colchoneros. « C’est un attaquant né et il a cette mentalité que seuls les attaquants peuvent avoir. Il a la volonté de montrer son intensité et de marquer. Il n'est jamais satisfait. Quel joueur », a-t-il encensé. Est-ce possible de voir Luis Suarez à Chelsea après son passage à Madrid ? « Maintenant, les choses sont différentes. Je pense qu'il est sous contrat et cela ne vaut pas la peine d'y penser… Et il est fort probable que nous n'y pensons pas », a répondu l'ex-coach du Paris SG.

L'avant-centre de la sélection d'Uruguay a déjà marqué 16 buts et offert 2 passes décisives en 20 matchs dans le championnat espagnol, sous ses nouvelles couleurs madrilènes. Pour rappel, il a été transféré par le FC Barcelone à un montant estimé à 5 M€, plus 6 M€ de divers bonus. Il est sous contrat à l'Atélético jusqu'en juin 2022.













