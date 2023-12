À six mois de la fin de son contrat au PSG, Keylor Navas pourrait changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Les choses se précisent dans ce sens.

Mercato PSG : Keylor Navas traîne son spleen au Paris SG

Plus dans les plans du Paris Saint-Germain depuis son retour de prêt à Nottingham Forest et l’avènement de Luis Enrique sur le banc, Keylor Navas traîne son spleen dans la Capitale. Barré par Gianluigi Donnarumma et désormais par Arnau Tenas, le portier de 37 ans n’a plus la cote chez les Rouge et Bleu. En manque de compétition, l’international costaricien vit assez mal sa situation comme il l’a récemment confié lors d’un Live sur les réseaux sociaux.

« C’est difficile, je ne peux pas me plaindre parce qu’en tant que footballeur, je suis privilégié. Mais au niveau du sportif, c’est difficile, on essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur », a indiqué Keylor Navas. Blessé au dos depuis septembre passé, l’ancien gardien de but du Real Madrid n’entre pas dans les plans de son coach et pourrait donc se laisser convaincre par un transfert durant le mercato de janvier. Surtout qu’il n’a plus que six mois de contrat à Paris.

Énormément d’offres pour Keylor Navas cet hiver

En effet, selon les informations obtenues ces dernières heures par le compte PSG Inside Actu, des clubs de MLS, d’Arabie saoudite et d’Espagne seraient déjà positionnés pour récupérer Keylor Navas durant le mercato hivernal, qui s’annonce à grands pas. Mais le partenaire de Marquinhos n’est pas pressé de prendre une décision. « Navas à énormément de propositions. La MLS, l'Arabie Saoudite et l'Espagne sont en pôle position pour le recruter. Le Costaricien est conscient qu'il s'agira sûrement de son dernier contrat et veut prendre le temps de réfléchir avant de signer », révèle le portail spécialisé. Une vente de Navas permettrait au PSG de récupérer une indemnité entre 2 et 5 millions d’euros.