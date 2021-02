PSG : Ligue 1, Leonardo évoque la concurrence pour le titre

Publié le 25 février 2021 à 14:00

Le PSG est 3e de Ligue 1 après 26 journées. Le club de la capitale est devancé au classement par le LOSC et l’OL et menacé par l’AS Monaco (4e), à 12 journées de la fin du championnat. Malgré la forte concurrence, Leonardo n’est pas inquiet pour les Parisiens, dont l’objectif reste le titre de champion de France.

Leonardo :« Le PSG est un des favoris »

Le PSG est confronté à une forte concurrence cette saison dans la course pour le titre de champion 2021. Avant la 27e journée prévu ce week-end, le champion en titre est relégué à la 3e place, à 4 points du leader et 1 point du 2e. Pire, les Rouge et Bleu ont déjà concédé 6 défaites en 26 matchs de L1 cette saison, ce qui est une première depuis l’arrivée de QSI en 2011.

Interrogé par France Bleu Paris sur la situation actuelle du Paris Saint-Germain, Leonardo s’est dit serein, malgré tout. « On va arriver en avril avec des matchs très importants. On sera dans un trafic de matchs décisifs. Ce sera peut-être très intéressant pour tout le monde », a-t-il fait remarquer. « Le PSG est un des favoris. On ne peut pas dire qu’on ne pense pas gagner », a-t-il rassuré.

Trois sérieux concurrents pour les Parisiens

Le directeur sportif au Paris SG a évoqué la concurrence, ensuite. Il admet que les Lillois, les Gones et les Monégasques ne lâchent rien, mais les Parisiens aussi. « Si on regarde les dernières journées, Lille OSC, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco ont des résultats très positifs. C’est très intéressant d’avoir quatre équipes aussi proches. Malgré ça, nos ambitions et nos objectifs restent les mêmes », a déclaré le dirigeant brésilien. Notons que lors des saisons précédentes, le Paris Saint-Germain pliait le championnat avant la dernière ligne droite. Ce qui est loin d’être le cas, lors de cet exercice 2020-2021.

Par ailleurs, le club de Nasser Al-Khelaïfi a été sacré champion 7 fois lors des 9 dernières saisons. Le Montepllier HSC (en 2012) et l’AS Monaco (en 2017) sont les deux clubs qui ont empêché Paris, version Qatar, de faire un sans-faute depuis la 2011-2012.













Par ALEXIS