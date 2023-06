Annoncé comme la première recrue estivale du PSG, le milieu de terrain du Sporting Portugal, Manuel Ugarte, n’a pas encore fait l’objet d’un communiqué officiel, mais cela ne saurait tarder.

Mercato PSG : Visite médicale réussie pour Manuel Ugarte

Lundi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que Manuel Ugarte a passé avec brio sa visite médicale et qu’il va effectivement s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international uruguayen devrait ainsi poursuivre sa carrière au PSG, qui serait prêt à payer le montant de sa clause libératoire, soit 60 millions d’euros. Si aucune annonce officielle n’est encore tombée, le club de la capitale aurait d’ores et déjà tout planifié dans ce dossier.

Manuel Ugarte officialisé à Paris le 1er juillet

Alors que le mercato estival ouvre officiellement ses portes le samedi 10 juin, le Paris Saint-Germain a déjà bouclé certains dossiers. Après Milan Skriniar, dont l’arrivée a été finalisée en janvier dernier, le club de la capitale aurait également conclu les arrivées de Marco Asensio et Manuel Ugarte. Concernant le milieu de terrain défensif du Sporting Portugal, le journal Record assure ce jeudi que le PSG officialisera son transfert le 1er juillet prochain.

D’après le quotidien portugais, le récent champion de France « estime que le moment actuel n'est pas le plus approprié à cet effet », puisqu’il souhaite enregistrer la signature du joueur de 22 ans sur son prochain bilan comptable qui commence à compter de cette date. Toujours selon la même source, Ugarte aurait bel et bien passé sa visite médicale et signé son contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2028. Le compatriote d’Edinson Cavani aurait également pris des photos pour son officialisation avec le maillot rouge et bleu et livré ses premières impressions en tant que nouveau joueur du Paris SG.