ASSE : Claude Puel avec une petite surprise contre Lorient ?

Publié le 26 février 2021 à 07:15

L’AS Saint-Étienne va tenter de renouer avec le succès ce dimanche sur la pelouse du FC Lorient. Coach de l’ ASSE, Claude Puel pourrait convoquer une pépite contre les Merlus. Ceci pour compenser l’absence de Romain Hamouma.

L’ ASSE avec un jeune crack contre le FC Lorient ?

Tenu en échec par le Stade de Reims lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne va tenter de reprendre sa marche en avant ce dimanche. Avant son nul (1-1) contre Reims à Geoffroy-Guichard, l’ ASSE restait sur deux victoires de rang en championnat. Contre un mal classé comme Lorient (19e), Claude Puel espère donc repartir du Morbihan avec les trois points. Privé de Romain Hamouma pour quelques semaines, l’entraîneur stéphanois pourrait retenir une jeune pépite pour le déplacement chez les Merlus. But Football révèle en effet que le technicien castrais a fait appel à Yanis Lhéry à l’entraînement. Âgé de 17 ans, il évolue avec la réserve de Saint-Étienne. Il a d’ailleurs inscrit un but lors de la dernière sortie de la réserve contre Montpellier.

Quelles autres options pour Puel sans Hamouma ?

Toutefois, le journal note qu’il est peu probable que Claude Puel titularise Yanis Lhéry contre le FC Lorient. La source indique en effet qu’Anthony Modeste « reste l’option n°1 en pointe malgré son mutisme et son absence de poids samedi face au Stade de Reims ». Outre le joueur prêté par Cologne, le Tunisien Wahbi Khazri pourrait également empêcher au jeune Lhéry de vivre son baptême de feu avec les A. Pour rappel, Romain Hamouma est touché au genou et ne sera pas de retour avant mars. L’ailier de 33 ans est le co-meilleur buteur de l’ ASSE (à égalité avec Denis Bouanga) cette saison avec 4 réalisations.













Par Ange A.