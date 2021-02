Bordeaux Mercato : Décision d'Hatem Ben Arfa sur son avenir

Publié le 26 février 2021 à 16:35

Engagé librement par Bordeaux l’été dernier, Hatem Ben Arfa sera en fin de contrat ne juin, dans 4 mois. Dès lors, il songe déjà sérieusement à son avenir, avant l'ouverture du mercato. Et selon l’un de ses proches, il souhaite poursuivre l’aventure chez les Girondins, mais il n’y a pas encore de visibilité sur l’orientation du club.

« Ben Arfa voudrait rester à Bordeaux », selon son clan

Hatem Ben Arfa a signé pour une saison avec Bordeaux, le 7 octobre 2020, mais son contrat est assorti d’une option d’une saison supplémentaire. Et avant même le terme de son bail initial, l’attaquant de 34 ans souhaite activer cette option. C’est l'annonce faite par son entourage dans ses confidences à 20 Minutes. « Hatem Ben Arfa voudrait rester à Bordeaux, car il s’y sent bien », a confié un proche de l’attaquant bordelais. Toutefois, l’entourage de la recrue estival est bien conscient de la situation floue du club au scapulaire, depuis le retrait de GACP et les difficultés de King Street sortir les Girondins de la crise écologique et sportive qu’ils traversent.

Les Girondins dans le flou, HBA a des touches

En effet, Bordeaux doit renflouer ses caisses pour combler son déficit et en même temps faire face à la colère des supporters contre le président Frédéric Longuépée. « Aujourd’hui on ne sait pas trop où va le club (11e de Ligue 1). On ne sait pas quelle est sa position vis-à-vis de HBA. Il n’y a pas de visibilité… », a souligné le clan de l’ancien parisien, tout en annonçant l’intérêt de nouveaux prétendants. « Dans le même temps, les clubs reviennent de plus en plus vers nous après les très bons premiers mois d’ Hatem Ben Arfa aux Girondins », a-t-il annoncé.

Le N° 8 de Bordeaux a pris part à 18 matchs avec l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset. En novembre - décembre 2020, il avait été décisif avec les Marine et Blanc. Il avait marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives, permettant ainsi aux Girondins de remonter au classement. Mais blessé depuis début janvier, Hatem Ben Arfa peine à retrouver son efficacité. « Depuis sa blessure, il n'est pas revenu à son niveau de novembre, où il avait été excellent à Rennes ou Paris. Aujourd'hui, il a du mal à revenir physiquement. On sait que ce genre de joueur, quand il ne fait pas la différence, il est un peu plus critiqué », a admis le coach du FCGB.













Par ALEXIS