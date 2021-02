OM Mercato : Les premiers mots du coach Jorge Sampaoli

Publié le 27 février 2021 à 06:00

Propriétaire de l’OM, Franck McCourt a opéré des changements majeurs au niveau de l’organigramme. Jorge Sampaoli a notamment été désigné nouvel entraîneur de Marseille.

Jorge Sampaoli conforté par Franck McCourt à l’OM

Fin du suspense à l’Olympique de Marseille. Vendredi, Franck McCourt a annoncé dans un communiqué la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM. L’ancien sélectionneur de l’Argentine était le favori à la succession d’André Villas-Boas. Depuis la démission du Portugias, c’est Nasser Larguet, le directeur du centre de formation qui assurait l’intérim. Nouveau coach de Marseille, le technicien de 60 ans s’est livré après sa nomination. L’occasion de livrer les raisons de son choix. « On m’a dit toute ma vie que l’OM est une passion. Que l’Orange Vélodrome s’allume quand l’équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n’est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j’ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j’ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c’est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts », a-t-il expliqué selon le communiqué.

Une première pour Sampaoli contre Lyon ?

La nomination de Jorge Sampaoli à Marseille survient 48 heures avant la réception de Lyon pour la 27e journée de Ligue 1 Conforoma. Mais comme le note RMC Sport, le technicien argentin ne devrait vivre son baptême de feu contre les Gones. Le média indique que l’Argentin ne va poser ses valises dans l’Hexagone avant 72 heures. De même, contexte sanitaire oblige, il doit observer une période d’isolation de 7 jours. L’ancien coach de l’Atlético Mineiro devrait donc effectuer sa première une semaine plus tard, soit le 7 mars, contre Le Canet en 16e de finale de la Coupe de France.













Par Ange A.