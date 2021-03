ASSE Mercato : 25 M€, un joli chèque déjà promis aux Verts

Publié le 01 mars 2021 à 06:30

L’AS Saint-Étienne pourrait encore réaliser une belle vente lors du prochain mercato. Aux dernières nouvelles, la direction de l’ ASSE a tranché pour l’avenir d’une pépite de Claude Puel.

Claude Puel sur le point de perdre une pépite cet été

Arrivé sur le banc de l’AS Saint-Étienne en octobre 2019, Claude Puel a fait le pari de lancer les jeunes. Ces dernières semaines, c’est le jeune Lucas Gourna-Douath qui est en vue chez les Verts. Du haut de ses 17 ans, il s’impose au fil des rencontres comme un élément important du technicien castrais. Le crack stéphanois a déjà disputé 22 matchs de Ligue 1 cette saison, dont 9 en tant que titulaire. Suffisant pour qu’il soit déjà annoncé sur les tablettes de certaines écuries européennes. Des intérêts de Chelsea, du RB Leipzig et de l’AC Milan ont été évoqués. Selon Foot Mercato, la direction de Saint-Étienne souhaitait d’abord conserver sa pépite, voir prolonger son contrat. Mais avec la résurgence de la crise financière liée au coronavirus, le board stéphanois aurait décidé de renflouer ses caisses.

Encore une grosse enveloppe pour l’ ASSE au mercato ?

Pour le média spécialisé, Bertrand Caïazzo et Roland Romeyer attendent un gros chèque cet été. Ces deux dernières années, les dirigeants de l’ ASSE ont empoché de jolis chèques suite aux ventes de William Saliba et Wesley Fofana. Le premier a rejoint Arsenal contre 30 millions d’euros en 2019. Sainté a reçu une enveloppe proche des 40 millions d’euros de Leicester pour le second. Avec Lucas Gourna-Douath, ils espèrent encore réaliser une belle vente au prochain mercato. D’après la même source, la direction de Saint-Étienne n’a pas encore fixé un montant définitif pour son crack. Le board stéphanois attendrait néanmoins un montant compris entre 15 et 25 millions d’euros pour son milieu encore sous contrat jusqu’en 2023.













Par Ange A.