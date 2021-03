Stade Rennais : Démission de Julien Stéphan du SRFC !

Publié le 01 mars 2021 à 10:00

Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais ! Le Breton a présenté ce week-end sa démission aux dirigeants des Rouge et Noir, qui l'ont acceptée. Stéphan paye la très mauvaise série rennaise, six matches sans victoire en Ligue 1 dont trois défaites consécutives, au coeur d'une année très compliquée pour le club de Rennes. Le triumvirat Holveck-Maurice-Stéphan se disloque et le technicien qui aura fait gagner au Stade Rennais sa première Coupe de France depuis les années 1970, et avec qui les Rennais auront découvert la Ligue des champions, quitte donc ses fonctions à la tête de l'équipe première.

Julien Stéphan a déposé sa démission

C'est la fin entre Julien Stéphan et le Stade Rennais, après la démission proposée par l'entraîneur et acceptée par la direction ce week-end, après une nouvelle défaite en championnat, contre l'OGC Nice (1-2) au Roazhon Park. Pourtant, Nicolas Holveck, présent en conférence de presse après le match contre les Aiglons, avait rassuré son coach : "Il faut se regarder dans la glace, faire son autocritique, il n'y a pas de tricheurs dans le groupe. Il faut trouver les leviers pour sauver cette fin de saison. Il faut être conscient de nos manques. Le projet, on le mène à trois avec Julien Stéphan et Florian Maurice. On ne va pas abandonner ce soir, les joueurs n'ont pas lâché le coach non plus. On n'arrive pas à avancer dans le bon sens. Si le changement d'entraîneur était la recette miracle, ça se saurait. Ce n'est pas ma méthode et ce n'est pas le sujet ce soir. Je pense qu'on a vu le jeu évoluer ces derniers temps. C'est un problème de confiance, pas de message. Le mal est psychologique et c'est ce qu'il y a de plus dur à travailler. Les séances ont été modifiées plusieurs fois pour tenter d'amener autre chose."

Le Stade Rennais de Stéphan restera

Mais, alors qu'il semblait en manque de solutions, après avoir répété à l'envi qu'il fallait trouver "de nouveaux leviers" à actionner pour réveiller le Stade Rennais, Julien Stéphan a choisi d'en tirer un levier, celui du départ, pour donner un nouvel élan à une équipe en perte de vitesse cette saison, et sans idée. Le SRFC avait sûrement besoin de se renouveler dans le jeu et les méthodes de travail. Julien Stéphan restera l'entraîneur du nouveau Rennes, celui vainqueur de la Coupe de France 2019 contre le PSG au Stade de France, celui de l'épopée en Ligue Europa avec le succès historique au Betis Séville, et celui qui aura fait faire au Stade Rennais ses premiers pas en Ligue des champions. C'est Philippe Bizeul, son adjoint, qui prendra l'interim le temps de lui trouver un successeur. "Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan, a communiqué le SRFC. Le club remercie Julien pour ces neuf années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle."













Par Matthieu