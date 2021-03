SM Caen : Le message de Dupraz avant d'affronter Nancy

Publié le 01 mars 2021 à 17:00

Pascal Dupraz s'est présenté en conférence de presse avant le déplacement du SM Caen à Nancy. L'entraîneur a évoqué les objectifs pour le fin de la saison et les enjeux du prochain match.

Une saison en demi-teinte pour le SM Caen

Après la défaite samedi contre le Paris FC (2-0), une rencontre terminée avec des tensions dans les vestiaires des deux équipes, Pascal Dupraz a fait le constat au sujet de son équipe qui reste à la traîne, 9e au classement de la Ligue 2, avec 15 points de retard sur le 4e, Grenoble : " Dans le jeu, l’équipe s’améliore beaucoup. Nous incorporons des jeunes joueurs qui font des progrès ahurissants. On ne peut pas se réjouir après une défaite, mais dans le contenu, ce n’est pas si mal que ça. Nous avons joué contre une équipe mature et nous avons manqué de maturité. Sur le premier but, vous pensez à juste titre qu’il y a touche pour vous, mais il faut garder la concentration (...) Je suis déçu d’avoir perdu, mais contre une équipe qui a fait un match sérieux. Une équipe qui affiche plus de maturité que la nôtre, quoi de plus normal quand on regarde la moyenne d’âge. Sur nos occasions, on manque d’esprit de décision, de pertinence ou d’adresse ", avait déclaré le coach du Stade Malherbe Caen.

Pascal Dupraz : " On doit se remettre en selle "

Pour le match contre Nancy, Pascal Dupraz a laissé entendre qu'il reviendrait à ses bases et qu'il aborderait la rencontre avec plus de prudence : " Nancy est une équipe qui contre, même à domicile. Il faut tenir compte de cela ", a-t-il déclaré. Concernant les objectifs du SM Caen pour cette fin de saison, le coach appelle son groupe à se remobiliser : " Que l’on puisse rompre avec ce que nous vivons et ce qui nous pollue l’existence depuis un certain temps, voilà l’objectif, a-t-il martelé. On doit se remettre en selle. Ce qui me fait bondir, c’est le manque de rigueur. Quand je repense au nombre de fois où l’on aurait pu se rapprocher (du top 5) et où on ne l’a pas fait… Tant que vous n’avez pas les points suffisants pour être à l’abri, vous devez craindre. Tant que vous n’avez pas la preuve mathématique que rien n’est fait en haut du classement, vous devez avoir la volonté de grignoter et de vous élever. Il faut que les joueurs aient cela à l’esprit ".













Par Hind