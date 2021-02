PSG : Pochettino parle de Neymar et du match face au Barça

Publié le 12 février 2021 à 14:30

Le PSG se prépare à un mois de février charnière dans sa saison. N'ayant plus le droit à l'erreur en championnat, le club de la capitale se prépare notamment à une double confrontation épique face au FC Barcelone. Interrogé par une radio espagnole, Mauricio Pochettino a tenu à répondre à toutes les interrogations sur son club.

Pochettino défend un Neymar très triste

Cela en est devenu une triste habitude. Avant chaque match crucial du PSG en Champions League, Neymar a la fâcheuse tendance de se blesser. Titularisé ce mercredi à Caen, l'attaquant brésilien s'est blessé aux adducteurs suite à un contact anodin avec Steeve Yago. D'ores et déjà forfait pour le match aller face au FC Barcelone, l'ancien joueur du club catalan est effondré à l'idée de ne pas pouvoir refouler la pelouse du Camp Nou. C'est en tout cas ce qu'a affirmé son entraîneur Mauricio Pochettino, interrogé par la radio ibérique Onda Cero : "Neymar est fait pour ce genre de matches et c'est pour ça qu'il est très affecté. Neymar est très triste, il avait très envie de revenir à Barcelone, de jouer contre le Barça, il aime beaucoup cette compétition, c'est une grande perte pour nous. "

Critiqué depuis sa blessure, le joueur formé à Santos et son père avaient d'ailleurs répondu aux invectives du coach normand Pascal Dupraz. "Ney" aurait cependant trouvé un nouvel allié pour sa bataille car son coach a tenu à défendre son poulain tout en dénoncant le laxisme des arbitres : "L'engagement et la motivation de Neymar sont énormes. Neymar prend du plaisir ballon au pied, c'est comme ça qu'il joue au football, ce n'est pas de la provocation. Il est comme ça aux entraînements aussi. Il aime le football. Son jeu fait que Neymar prend souvent trop de tacles, c'est sa manière de jouer, peut-être que les arbitres devraient avoir plus de bon sens et le protéger un peu plus. "

Pochettino donne les clés de la rencontre entre le Barça et le PSG

A quatre jours d'une rencontre cruciale face au FC Barcelone, l'ancien entraîneur de Tottenham a admis que le donne a changé depuis les blessures de Di Maria et Neymar tout en prenant la mesure du défi collectif qui s'impose pour le club parisien : "Perdre Neymar et Di Maria, c'est un contretemps important, mais nous devons nous adapter. Je suis une personne optimiste et cela est un défi pour l'équipe. " Enfin, le tacticien argentin a avoué suivre de très près les Blaugranas et a admis voué une certaine admiration pour son compatriote Lionel Messi : "Je regarde toutes les équipes depuis plus d'un an, alors, oui, j'ai étudié le Barça. Messi est une machine, un animal compétitif. " Des propos élogieux qui laisseront place mardi à une guerre intense, c'est en tout cas ce que l'on souhaite.













Par Chemssdine