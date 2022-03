ASSE : Avant Marseille, Pascal Dupraz reçoit une nouvelle inattendue

Publié par Thomas G. le 25 mars 2022 à 16:31

L'ASSE reçoit l'OM pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les Marseillais devront faire sans un soutien de taille au Chaudron. De bon augure pour Dupraz et ses hommes.

ASSE-OM : Les supporters marseillais absents à Saint-Etienne

C'est une nouvelle qui devrait ravir Pascal Dupraz et les joueurs de l' ASSE. Les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer à Saint-Etienne le samedi 2 avril. Un arrêté préfectoral a été rédigé pour éviter tout déplacement des supporters de l'OM. De plus, aucun maillot ou accessoires à l’effigie de l’Olympique de Marseille ne pourront être portés dans le stade et aux abords. La préfecture du Rhône a justifié ces interdictions en raison de la rivalité historique entre les deux clubs et la rixe qui avait eu lieu il y a deux ans.

L’OM devra faire sans son douzième homme dans un Chaudron qui sera à guichets fermés. À 8 jours du choc entre les deux clubs, l’ASSE a déjà vendu 90 % des places pour le match. Les Verts vont battre le record d’affluence de la saison pour la venue de Marseille. Un élément de taille pour Pascal Dupraz et ses hommes puisque les Stéphanois restent sur 4 matches sans défaite à domicile alors que les Marseillais n’ont gagné qu’une fois au cours de leurs 3 derniers déplacements. Nul doute que Pascal Dupraz mettra l'accent sur cet aspect pour motiver ses joueurs.

Un choc des extrêmes

Ce match de la 30e journée est un choc entre le 2e et le 18e de Ligue 1, néanmoins il sera capital pour les deux clubs qui ont beaucoup à perdre et peu à gagner. L’Olympique de Marseille voudra poursuivre sa bonne dynamique après la victoire face à l’OGC Nice, dans le même temps, les Stéphanois voudront reprendre leur marche en avant avec une victoire de prestige face aux Phocéens.

La dernière victoire des hommes de Pascal Dupraz remonte au 6 mars. Les Verts sont en position de barragiste, les 3 points sont obligatoires pour des Stéphanois qui stagnent en ce moment. Ils pourront compter sur un Chaudron totalement acquis à leur cause pour les mener vers la victoire.