ASSE : Bafétimbi Gomis reconnaissant envers Sainté et Romeyer

Publié le 01 mars 2021 à 18:30

Bafétimbi Gomis a été découvert en Ligue 1 sous le match de l'ASSE, son club formateur. Après 7 saisons consécutives, il a poursuivi sa carrière à l’OL, puis à l’OM. Néanmoins, il garde de bons souvenirs de l’AS Saint-Étienne et de son président Roland Romeyer. Dans une interview accordée à So Foot, l’attaquant Tricolore a marqué sa reconnaissance envers le club ligérien.

ASSE : Bafétimbi Gomis, « j'ai réalisé mon rêve grâce aux Verts »

Formé à l'ASSE (2000-2002), Bafétimbi Gomis a défendu les couleurs stéphanoises en Ligue 2 puis en Ligue 1 entre 2002 et 2009. Il est donc resté longtemps au sein de son club formateur avant d’aller voir ailleurs. Évoluant à Al Hilal Saudi FC (Arabie Saoudite) depuis août 2018, l’avant-centre de 35 ans n’a pas oublié sa carrière forgée à Sainté, puis lancée au sein du club. Il a témoigné sa reconnaissance à la formation stéphanoise. « Tout est parti de là. J'ai réalisé le rêve d’être footballeur professionnel grâce aux Verts, à ce qu’ils m’ont donné en matière d'éducation, de valeurs et d'amour », a-t-il confessé à la source. « Saint-Étienne est une ville qui a une histoire, un passé avec les mines. L’entraide et la solidarité y règnent. Si mon père a pu vivre dix ou quinze ans de plus, c’est grâce au président Romeyer Romeyer et à sa fille cardiologue. Je leur dois énormément, c’était la moindre des choses en cette période d’aider les habitants de Saint-Étienne qui est une ville où le pouvoir d’achat est assez faible. Même si jamais je ne pourrai leur rendre ce qu’ils m’ont donné, c’était une façon de ma part de dire merci aux Stéphanois », a justifié Bafétimbi Gomis. Pour rappel, l’ancien buteur de l'ASSE avait offert 400 repas lors des fêtes de fin d’année en décembre 2020, à des Stéphanois dans le besoin.

L'ex-Stéphanois est un donateur de l'AS Saint-Étienne

En décembre 2018, le natif du Var avait fait un don de 10 000 € à l’association Musée des Verts. L'ASSE avait précisé sur son site internet que « depuis plusieurs années, l'ancien attaquant des Verts apporte régulièrement un soutien financier à ASSE Coeur-Vert et contribue ainsi à la promotion d'actions caritatives dans le département ». « Je rêvais de le faire. Je l'ai fait sous le maillot vert puis j'ai continué. Quinze ans après, je me remémore tout le bien que m'a apporté cette ville de Saint-Étienne, en me formant, en soignant mon père... », avait-il expliqué, accompagné de son fils, au moment du don.













Par ALEXIS