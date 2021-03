FC Lorient : Maintien, le gros défi du bourreau de l'ASSE

Publié le 01 mars 2021 à 19:30

Le FC Lorient a renversé l’ ASSE (2-1), lors de la 27e journée de Ligue 1, au stade du Moustoir. Cela, grâce à un doublé d’Armand Laurienté. Dans ses propos d’après-match, le buteur du promu a expliqué sa motivation.

ASSE : Laurienté, « le coach nous a dit de pousser et ne pas lâcher »

Battu par le Nîmes Olympique sur penalty (1-0,88e) en semaine, le FC Lorient se devait de réagir immédiatement contre l’ ASSE, dimanche. Et les Merlus, menés à la pause (1-0), ont réussi à renverser les Verts en deuxième période. Armand Laurienté, auteur d’un doublé (66e et 86e), a été le bourreau des Stéphanois. Le milieu de terrain a ainsi ouvert son compteur-but de fort belle manière. Dans son explication, il évoque la grande motivation, dont il était aminé avant le coup d’envoi du match contre l’AS Saint-Étienne. « Avant de rentrer en jeu, le coach nous a dit d’apporter notre vitesse. Il fallait mettre plus de rythme, continuer de pousser et ne pas lâcher », a révélé le buteur dans Ouest-France. « J’ai fait du mieux possible pour aider mon équipe et cela a fonctionné. Le travail que l’on fait depuis le début a payé », a souligné Armand Laurienté.

Message du buteur du FC Lorient pour le maintien

Remonté de la 19e place de relégable à la 17e place un peu plus confortable, le FCL (26 points) a à coeur de poursuivre sa course vers le maintien dans l’élite. Et le joueur de 22 ans assure qu’ils ne lâcheront rien à leurs concurrents directs. « Cette victoire montre que l’on sera dans la course jusqu’au bout. Cela ne sera pas facile de nous battre, nous aussi on a faim. Nous aussi on veut rester en Ligue 1 », a déclaré Armand Laurienté. L’ ASSE (30 points) est ainsi prévenue ! Notons que le Dijon FC (20e avec 15 points) et le FC Nantes (19e avec 24 points) sont les deux clubs relégables après 27 journées de championnat.













Par ALEXIS