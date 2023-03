FC Lorient Mercato : Laurienté ne regrette pas son départ en Italie

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 18:08

Presque un an après son départ du FC Lorient pour la Série A, Armand Laurienté s'est confié sur sa découverte du championnat italien.

C'était l'une des pépites du FC Lorient. Auteur d'une saison 2021-2022 pleine, avec 6 buts et 2 passes décisives en 36 matchs chez les Merlus, Armand Laurienté avait choisi de partir. Le prometteur attaquant de 24 ans a trouvé un nouveau challenge en toute fin de mercato estival, du côté de l'US Sassuolo. Il s'agit là d'un club bien ancré en Série A depuis sa montée en 2013, et qui aime bien les joueurs de Ligue 1. L'ex-Marseillais Maxime Lopez ou l'ancien Toulousain Janis Antiste ont tous deux rejoint les Neroverdi.

Le transfert de Laurienté s'est élevé à 12 millions d'euros bonus compris. Une superbe opération pour le président lorientais Loïc Féry, qui avait acheté le joueur à Rennes 4 millions d'euros en 2020. Néanmoins, le FCL ne s'est pas forcément montré très actif par la suite. La vente de Dango Ouattara (transféré 22,5M€ à Bournemouth) l'a obligé à enrôler un élément offensif. Si l'on devait parler de nouvelle star de l'effectif, les yeux se porteraient probablement sur Bamba Dieng. L'ancien de l'OM a signé cet hiver pour deux ans et demi à Lorient, et a été acheté 7 millions d'euros + 3 millions compris.

Armand Laurienté, du FC Lorient à Sassuolo : « L'Italie est passionnée de football »

Arrivé sur la pointe des pieds à Sassuolo, Armand Laurienté a été surpris de jouer directement sous les ordres d'Alessio Dionisi. L'ailier français a réussi à saisir sa chance et depuis, totalise 17 titularisations sur les 17 matchs qu'il a joués. Un bilan plus que satisfaisant pour lui, qui a également marqué à 4 reprises et délivré 3 passes décisives avec les Neroverdi. Interrogé par Foot Mercato sur son adaptation à la Série A, Laurienté s'est montré serein : « Je suis arrivé et directement j'ai joué. Je n'ai pas vraiment eu le temps de me demander comment tout cela allait se passer. J'ai juste joué mon football et ça s'est fait comme ça » a-t-il expliqué.

Déjà reconnaissant du temps de jeu que l'on lui accorde, le natif de Gonesse est aussi tombé amoureux de l'Italie : « Tu sens vraiment que c'est un pays passionné par le football, tu le vois au quotidien. Chaque déplacement que l'on fait, il y a toujours des supporters, même à domicile ils sont toujours présents. Tu le vois vraiment au quotidien que c'est un pays qui adore le football » a-t-il ajouté. Une chose est sûre : Armand Laurienté ne regrette absolument pas son départ à l'US Sassuolo, malgré une 14ème place décevante du club cette saison.