PSG Mercato : Leonardo relance la piste Donnarumma

Publié le 02 mars 2021 à 17:30

En prévision du mercato estival du PSG, Leonardo suit plusieurs pistes, l'une d'entre elles serait celle du gardien de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma. Le gardien n'a pas encore prolongé avec le club de Serie A.

Les négociations n'avancent pas avec l'AC Milan

Gianluigi Donnarumma est indéniablement un des meilleurs gardiens de sa génération. A seulement 21 ans, le gardien titulaire du Milan a déjà montré l'étendue de son talent, pour devenir aujourd'hui indispensable à l'AC Milan. Gigio a disputé plus de 200 matchs de foot avec les Rossoneri. Un exploit dans le football pour un joueur aussi jeune. Recruté pour 250.000 euros en provenance de l'ASD Club Napoli, le natif de Castellammare di Stabia est devenu la pépite de ce Milan et son meilleur investissement. Le club italien, qui a traversé des saisons compliquées, est désormais un des favoris pour remporter le Scudetto, à la lutte sur le podium avec la Juventus et son rival l'Inter Milan. Une performance pour une équipe qui peine à renouer avec sa gloire d'antan. Donnarumma a indéniablement contribué à ce succès. En Nazionale, le gardien est d'ores et déjà considéré comme le successeur de Gianluigi Buffon.

L'AC Milan a proposé à Gigio un nouveau contrat à 7 millions d'euros par an, plus des bonus, et une prolongation de 5 ans. Cependant les négociations avec Mino Raiola sont compliquées. L'agent du joueur demande 10 millions d'euros et une durée de contrat écourtée à 1 ou 2 ans, afin de lui permettre de mieux manoeuvrer ensuite pour le transfert de Donnarumma . Le club refuse pour l'instant de céder aux demandes de Raiola. Le temps presse toutefois et le gardien arrive à la fin de son contrat, avec le risque d'un départ gratuit en été. Un cas de figure peu probable, mais si les négociations coincent comme cela avait été le cas en 2017, le club pourrait se retrouver dans l'impasse et décider cette fois de laisser sa pépite partir, malgré la volonté initiale de poursuivre avec le joueur.

Mercato : Le PSG suit le dossier

Interrogé par Sky Italia, Paolo Maldini, le directeur sportif du club lombard a confirmé que les discussions étaient encore en cours mais qu'il n'y avait pas encore d'accord trouvé : " Nous avons des discussions hebdomadaires. Il n'y a pas de grande nouvelle à vous annoncer pour le moment ". Une opportunité pour le PSG qui suit le jeune gardien depuis plusieurs saisons. Gigio serait le successeur tout désigné de Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. Cependant, même dans l'éventualité où le portier Rossonero ne prolongerait pas, les dirigeants parisiens devront s'attendre à débourser un gros chèque pour sa prime à la signature. Sans compter le salaire qu'il faudra prendre en charge et qui dans le contexte économique actuel, représente une somme importante. Selon le média espagnol Don Balon toutefois, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi suivraient très attentivement le dossier du joueur, pour le prochain mercato du PSG.













Par Hind