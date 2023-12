Fragilisé ces derniers jours par ses performances en demi-teinte, Donnarumma pourrait connaître un sort terrible au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Donnarumma sous pression, Paris perd patience

Arrivé à Paris avec un statut d'intouchable après l'Euro 2020, Donnarumma n'est plus que l'ombre de lui-même depuis quelque temps. Le jeune gardien de but est de plus en plus fragilisé par une répétition d'erreurs qui commencent par le mettre dans une situation inconfortable. Son expulsion dimanche dernier face au Havre avant même la fin du premier quart d'heure est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez les dirigeants parisiens. Gianluigi Donnarumma ne ferait plus l'unanimité, même au sommet du club qui commence par perdre patience, notamment avec son début de saison moyen.

Paris prêt à déclasser Donnarumma ?

Plus les jours passent, plus les choses tournent mal pour Gianluigi Donnarumma. Et la grosse performance réalisée par Arnau Tenas, après avoir remplacé l'Italien contre le Havre, n'a fait qu'en rajouter aux doutes qui naissaient déjà sur lui. A Paris, la direction de Nasser Al-Khelaifi serait prête à prendre une décision énorme pour l'ancien joueur du Milan AC. Le gardien de 24 ans pourrait être déchu de son statut de numéro 1 à l'avenir. Si on étudie la possibilité de propulser Arnau Tenas dans les cages, la signature d'un autre gardien de but resterait la priorité pour les dirigeants. Dans ce scénario, la piste est connue depuis quelques jours, puisqu'elle mène à Mike Maignan, l'actuel gardien de but du Milan AC, formé au PSG.

Enzo Raiola au secours de Donnarumma

Les critiques ne cessent de pleuvoir sur l'Italien depuis bientôt une semaine. Cependant, Gianluigi Donnarumma ne manque pas de soutien et s'il y a un dont la position ne devrait pas reprendre, c'est bien Enzo Raiola. Jeudi, l'agent du joueur a pris la parole pour prendre sa défense. Il a rappelé que les cartons rouges ne sont pas l'apanage de Donnarumma, dont le dernier rouge « remonte à ses 15 ans, il jouait à Viareggio ». Il assure que son protégé est serein, rappelant que le gardien de but a déjà joué 25 matchs, « parfois dans des conditions environnementales difficiles », dans un entretien au Corriere Dello Sport. Des arguments pas forcément suffisants pour rassurer le PSG qui s'attend sans doute à voir son gardien de but numéro 1 revenir à son meilleur niveau.