Real-PSG : Après Nasser et Leonardo, bagarre Neymar - Donnarumma

10 mars 2022

Le feu couve au Paris Saint-Germain après Real - PSG. Outre l’incident Nasser et Leonardo, Neymar se serait battu avec Donnarumma dans le vestiaire.

Real-PSG : c’est le feu dans le vestiaire parisien

La Ligue des Champions est déjà terminée pour le PSG. Hier soir, le club de la capitale affrontait le Real Madrid dans un match qui va encore marquer les esprits. Capitalisant sa victoire 1-0 au Parc des Princes, le Paris SG était qualifié pour les quarts de finale de cette Uefa Ligue des champions à la pause. C’est l’attaquant Kylian Mbappé qui avait donné cet avantage aux Parisiens en inscrivant un magnifique but à la 39e minute du match.

Sauf qu’en seconde partie, dès la 61e minute, le gardien parisien Gianluigi Donnarumma va sans le vouloir anéantir les efforts de son équipe. Plutôt que de sortir le ballon en corners sur le pressing exercé sur lui par Karim Benzema (auteur d'un triplé), le portier italien tente une passe sur laquelle il est légèrement gêné par le buteur français. Le Ballon est récupéré par le Madrilène Vinicius Junior qui sert le joueur offensif international français sur l’ouverture de son compteur dans cette partie.

Real Madrid - PSG : une défaite et des tensions

Ce premier but, qui qualifiait toujours le Paris SG, sera suivi d’un second du même Karim Benzema à la 78e minute de ce match retour de Ligue des champions. Seulement 2 minutes après ce but qui met à égalité les deux équipes, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais se relancera de nouveau pour crucifier Gianluigi Donnarumma totalement à côté de son match. Voilà qui consacre la victoire du Real Madrid sur le PSG.

Ce type de défaites surréalistes font désormais partie de l’ADN du Paris Saint-Germain. Ce revers ne pouvait qu’engendrer des tensions et on a été servi à la fin du match. C’est d’abord les dirigeants qui ont fait le chaud, selon des rapports du journal espagnol Marca. Cette source indique qu’un incident Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo contre l’arbitre du match se serait produit dans le tunnel qui mène aux vestiaires. Les deux dirigeants parisiens étaient remontés contre l’arbitre Danny Desmond Makkelie, accusé d’avoir ignoré la faute de Benzema sur Gianluigi Donnarumma sur le premier but madrilène.

Neymar et Donnarumma en viennent aux mains

Après la scène concernant les deux responsables du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, Neymar et Gianluigi Donnarumma se seraient eux aussi emportés l’un contre l’autre. La star brésilienne du Paris SG aurait reproché à l’ancien gardien de but italien du Milan AC son choix douteux sur sa mauvaise relance du premier but de Karim Benzema. Ce dernier aurait rétorqué à l’ancien du FC Barcelone ses deux pertes de ballons qui ont aussi occasionné deux buts.

C’est en ce moment que les esprits se seraient fortement échauffés dans le vestiaire où une bagarre aurait éclaté, toujours selon Marca qui a des entrées au stade Santiago-Bernabéu. Sans aucun doute, cette nouvelle grosse défaite du PSG va laisser des traces. Un sentiment d’une impossible victoire des Parisiens en Champions League se diffuse. Le défenseur Marquinhos, habituellement Monsieur propre, est passé à travers de son match.

Gratifié d’un triste 3 en note de match par plusieurs médias, il est, avec le gardien Gianluigi Donnarumma, l’autre visage de cette défaite (3-1) du PSG face au Real Madrid. C’est en somme la défense du club de la capitale qui n’a pas répondu présente puisque l’autre défenseur central Kimpembe a lui aussi brillé par son mauvais rendement. Il partage d’ailleurs la même mauvaise note (3) que le capitaine parisien.

Mercato PSG : L’avenir de Kylian Mbappé dans la balance

Cette défaite va faire de grosses victimes, les supporters du PSG. Ils pourraient perdre leur meilleur attaquant Kylian Mbappé dans les prochains mois. Ce nouveau revers devrait convaincre le buteur bondynois de prendre la tangente à la fin de la saison pour le Real Madrid avec qui il a plus de chances de remporter de grands titres européens. Après les matches Barcelone-PSG et PSG-Manchester City qui minent déjà l’histoire du club dans l’histoire de la Coupe aux grandes oreilles, les supporters parisiens ont désormais moins d’arguments pour demander à l’attaquant français de rester sous les couleurs de leur maillot.

Par cette belle victoire, le Real Madrid a pris une sérieuse option sur l’avenir du joueur. Les négociations pour la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au Paris St-Germain s’annoncent encore plus difficiles que par le passé. C’est sans doute la peur de perdre le joueur qui explique la grosse colère du président parisien et de son directeur sportif contre l’arbitre du match.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino en danger !!!

Ce revers brouille aussi l’avenir de l’ entraîneur parisien Mauricio Pochettino. Lorsque son équipe dominait encore le Real Madrid, il aurait du faire sortir Lionel Messi, qui a fortement participé aux tâches défensives, du trio d’attaque pour faire entrer un milieu de terrain défensif. Ce choix aurait permis au club parisien de mieux survivre aux entrées en jeu des deux Madrilènes, l'ancien joueur du Stade Rennais Edouardo Camavinga et Asensio.

Ces matchs importants perdus par le coach argentin montrent qu’il n’est peut-être pas le bon choix pour amener l’équipe du PSG sur le toit de l’Europe. La rumeur de son remplacement par Zinédine Zidane devrait revenir au coeur de l’ info football dans les prochains jours.