PSG-Real Madrid : La compo du Paris SG avec deux choix forts !

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2022 à 11:37

Le PSG reçoit le Real Madrid mardi à 21h au Parc des Princes. À la veille de ce choc européen, la compo de Mauricio Pochettino se dessine déjà.

Avant le Real, Mauricio Pochettino émet deux gros doutes

Mardi soir, le Paris Saint-Germain tentera de prendre un sérieux avantage sur le Real Madrid à l’occasion de la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre et avant l’entraînement du jour, Le Parisien et L’Équipe font le point sur le groupe de Mauricio Pochettino.

Le Parisien explique ainsi que « comme c’était déjà le cas la veille, Neymar a participé normalement à la séance ce dimanche. Le dernier entraînement prévu aujourd’hui permettra de se tester encore une fois. Mais la probabilité de le voir s’asseoir sur le banc de touche demain est de plus en plus forte. Ander Herrera pourrait lui aussi être disponible ».

Comme annoncé ces derniers jours, Sergio Ramos sera le grand absent de ce rendez-vous. Le défenseur central de 35 ans n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et est donc quasi forfait contre son ancien club. Fraîchement revenu du Sénégal après son sacre africain, Idrissa Gueye était présent par contre. Le milieu de terrain de 32 ans est apte à jouer et pourrait même être aligné d’entrée par l’entraîneur argentin.

De son côté, L’Équipe confirme qu’à « l’exception de Sergio Ramos (mollet), l’entraîneur du PSG a pu compter sur tout son effectif hier lors de l’entraînement collectif ». Outre les nouveaux champions d’Afrique Idrissa Gueye et Abdou Diallo, Ander Herrera, Edouard Michut et Alexandre Letellier ont ainsi pris part à l’entraînement du dimanche. Mauricio Pochettino dispose donc de presque tout son effectif pour affronter l’actuel leader du championnat espagnol. Neymar étant lui aussi disponible pour ce match. Même si sa présence dans le onze de départ n’est pas assurée.

Concernant l’équipe de départ face aux hommes de Carlo Ancelotti, Pochettino aurait encore deux incertitudes en ce qui concerne le milieu de terrain et le poste de gardien de but. En effet, si le trio Mbappé-Messi-Di Maria devrait bien animer l’attaque parisienne, le coach des Rouge et Bleu hésiterait encore entre Danilo Pereira et Idrissa Gueye, ensuite entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Compo probable du PSG face au Real Madrid :

Gardiens : Donnarumma ou Navas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes

Milieux de terrain : Pereira ou Gueye, Verratti, Wijnaldum

Attaquants : Di Maria, Messi, Mbappé