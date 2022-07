PSG Mercato : Galtier annonce déjà une première décision forte

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2022 à 16:07

PSG Mercato : Le Paris SG a officialisé la nomination de Christophe Galtier ce mardi. Et le nouveau coach parisien sait déjà ce qu’il veut pour son équipe.

PSG Mercato : Galtier « ému et fier » d’être coach du Paris SG

Après avoir officialisé le départ de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain a présenté son nouvel entraîneur, Christophe Galtier, ce mardi. L'ancien coach de l’OGC Nice s'est confié à la presse. Ému, le technicien français s’est dit fier de prendre les rênes du club phare du championnat français. « Je suis ému, je suis fier. Ici, c’est Paris, face à cette phrase vous sentez les attentes des spécialistes, des supporters. Il va falloir, tous ensemble, travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure la responsabilité qui m’est donnée. Je m’y suis préparé. Si j’ai accepté ce poste, c’est que j’en suis capable. Seul, c’est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus forts.

La présence de Luis Campos au PSG a été un élément déterminant. Les échanges avec mon président ont fait que j’ai accepté avec beaucoup d’humilité le poste d’entraîneur du PSG. Il y a des gens sceptiques, je le comprends », a déclaré le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, qui a rapidement annoncé une première grosse décision pour l’équilibre de son équipe.

PSG Mercato : Galtier annonce la couleur pour Donnarumma et Navas

Tout juste intronisé nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a déjà les idées claires sur ce qu’il va faire dans la capitale. Si son prédécesseur, Mauricio Pochettino, a fonctionné avec une rotation au poste de gardien de but durant une saison entière, l’ancien coach du LOSC et de l’ASSE ne compte pas déroger à ses vieilles habitudes : établir une hiérarchie claire à ce poste.

« Je fonctionne toujours avec un numéro un et un numéro deux. C'est plus simple pour moi comme pour eux de savoir leur position au sein de l'effectif. Je ne les ai pas encore rencontrés, mais je vais le faire très rapidement », a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse. Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas devraient donc être fixés très rapidement.