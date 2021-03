Stade Rennais : Génésio devrait bien être le nouveau coach

Publié le 02 mars 2021 à 17:00

Le Stade Rennais a perdu Julien Stéphan en début de semaine, démissionnaire après la défaite, la troisième de suite, contre l'OGC Nice (1-2). Mais il devrait très vite rebondir. En effet, selon les informations de L'Equipe, c'est bien l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Génésio, qui devrait prendre la succession de Stéphan. Florian Maurice avait annoncé lundi que Rennes voulait prendre son temps, il aura finalement vite pris sa décision.

Le Stade Rennais opte pour Bruno Génésio

Orphelins de Julien Stéphan, Nicolas Holveck et Florian Maurice semblent avoir trouvé leur troisième homme en la personne de Bruno Génésio. Plusieurs noms avaient été cités pour remplacer le coach qui aura fait connaitre au Stade Rennais certains de ses plus beaux succès. Génésio, libre depuis son retour de Chine cet hiver, mais aussi Jocelyn Gourvennec, ou encore Lucien Favre. Mais c'est bien sur l'ex de l'OL que la direction bretonne semble avoir jeté son dévolu. "Contacté rapidement après la démission de Julien Stéphan, il a donc été choisi par Nicolas Holveck, le président, Florian Maurice, le directeur sportif, et François Pinault, le propriétaire, et préféré à Jocelyn Gourvennec, l'autre candidat, écrit L'Equipe ce mardi soir. Mardi après-midi, quelques détails restaient à régler dans les négociations."

Un choix finalement rapide

Le choix aura été vite fait malgré la volonté de Florian Maurice d'y aller "pas à pas". Mais déjà, lundi, le directeur sportif avait donné une indication : "Aujourd'hui, je n'ai pas de solutions miracles. On veut un entraîneur qui sera capable de développer du jeu et des joueurs, notamment issus du centre de formation. Bruno Génésio, entre autres, a été capable de ça à Lyon." Ce matin, dans le quotidien sportif français, son agent Pini Zahavi précisait que des discussions éaient déjà en cours. Bruno Génésio était libre depuis son départ du Beijing Guoan. Approché par Montpellier, il va finalement opter pour l'opportunité rennaise, lui qui voulait retrouver un club de Ligue 1. Il avait entraîné l'OL de 2015 à 2019.













Par Matthieu