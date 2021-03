Stade Rennais : Bruno Génésio avec un staff restreint au SRFC

Publié le 03 mars 2021 à 15:15

Bruno Génésio va débarquer au Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan, ça ne fait désormais plus de doute. L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais prendra les rênes de l'équipe bretonne après le déplacement des Rouge et Noir au Groupama Stadium de l'OL, l'ex-club de Génésio, mais aussi de l'entraîneur intérimaire des Rennais, Philippe Bizeul. Annoncée mardi par L'Equipe, l'information de l'arrivée du coach rentré de Chine cet hiver a été confirmée ce mercredi par l'AFP.

Bruno Génésio, le choix de Florian Maurice

Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, avait annoncé lundi, lors de la conférence de presse tenue au Roazhon Park en compagnie du président Nicolas Holveck, vouloir prendre son temps pour trouver un successeur à Julien Stéphan, démissionnaire. Mais après s'être entretenue ce week-end avec Jocelyn Gourvennec et Bruno Génésio, la direction rennaise, accompagnées des actionnaires, Pinault père et fils, a pris la décision de choisir l'ancien technicien de l'OL entre 2015 et 2019. Ce dernier ne voulait pourtant pas rejoindre une équipe en cours de saison et avait refusé la première proposition du neuvième de Ligue 1. Convaincu par son conseiller Pini Zahavi et son ancien collègue Florian Maurice, Bruno Génésio a finalement accepté.

Stade Rennais : Génésio arrive avec juste un adjoint

Annoncé dans un premier temps à Rennes avec l'intégralité de son staff, Bruno Génésio arrivera seulement avec un adjoint, selon les informations de Ouest-France. Il s'agit de Dimitri Farbos, son préparateur physique, venu avec lui en Chine pour son expérience au Beijing Guoan (2019-2020). Il n'y aura pas d'autres arrivées, précise le quotidien régional : "Concernant les trois autres membres de son staff qui pouvaient être pressentis, Gilles Rousset (ancien gardien du SRFC en 1994-1995), Robert Duverne (préparateur physique, récemment parti de Nantes) et Alexandre Kerveillant (analyste vidéo), ils ne le rejoindront pas dans sa nouvelle aventure rennaise." Une bonne nouvelle pour le staff de Stéphan, notamment Philippe Bizeul et Mathieu Le Scornet, qui devraient continuer au sein de l'équipe première. Enfin, selon les informations de "l'insider" Mohamed Toubache-Ter, l'ancien coach de l'OL devrait bénéficier d'une jolie enveloppe pour le mercato estival au Stade Rennais.













Par Matthieu