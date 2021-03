OM Mercato : La future destination de Larguet dévoilée

Publié le 04 mars 2021 à 00:30

Nasser Larguet va diriger son dernier match avec l’ OM en tant qu’entraîneur intérimaire, ce mercredi contre le LOSC (21h). Il va céder la place à Jorge Sampaoli arrivé dans la cité phocéenne, mardi, en provenance du Brésil. L’Équipe croit savoir le point de chute du coach de 62 ans, au terme de son contrat à l’Olympique de Marseille.

OM : Nasser Larguet annoncé vers le SM Caen

Nasser Larguet était le directeur du centre de formation de l’ OM, jusqu’à ce qu’il soit nommé entraîneur intérimaire, suite au limogeage d’André Villas Boas, le 2 février 2021. Ce mercredi 3 mars, il sera sur le banc de touche des Marseillais pour la dernière fois. Ce sera lors de la 28e journée de Ligue 1, contre le leader Lille OSC. Après un mois d’intérim, le technicien Franco-Marocain va laisser la place à Jorge Sampaoli, débarqué de l'Atlético Mineiro (Brésil). Il va logiquement retrouver son post initial, à la tête du centre de formation du club olympien. Toutefois, il ne devrait pas faire de vieux os à ce poste. Selon les informations du quotidien sportif, son contrat, qui expire le 30 juin 2021, ne sera pas reconduit. La source va plus loin et dévoile la prochaine destination de Nasser Larguet. D’après les indiscrétions du média, ce dernier devrait retourner au SM Caen (Ligue 2) pour y poursuivre la formation des jeunes joueurs.

Le parcours du technicien Franco-Marocain

À noter que le formateur avait été directeur du centre de formation du Stade Malherbe entre1998et 2002. Il était revenu au club normand et y avait occupé le même poste de juin 2014 en septembre 2014. Il était reparti après seulement trois mois, suite à sa nomination au poste de directeur technique national du Maroc, son pays natal. Depuis l'été 2019, il est nommé à l'OM. Avant le SMC et Marseille, Nasser Larguet avait dirigé le centre de formation du FC Rouen entre 1991 et 1995, puis avait été directeur du centre de formation de l'AS Cannes entre 1995-1998. Il avait été aussi entraîneur de la réserve du Havre AC de 2002 à 2004, puis recruteur et directeur du centre de formation du RC Strasbourg entre 2004 et 2007.













Par ALEXIS