LOSC – OM : Jonathan David sauve Lille contre Marseille

Publié le 04 mars 2021 à 00:05

Le Lille OSC s’en est remis à Jonathan David pour venir à bout de l’Olympique de Marseille. Mercredi, le LOSC a dominé l’OM grâce à un doublé de son buteur canadien.

Jonathan David renverse Marseille

Tenu en échec par le RC Strasbourg (1-1) lors de la dernière journée, le Lille OSC a renoué avec la victoire ce mercredi. Opposé à l’Olympique de Marseille, le LOSC a attendu les dernières minutes de la partie pour arracher les trois points. Les Dogues s’en sont remis à la recrue la plus chère de leur histoire pour dompter les Marseillais. Jonathan David (90e, 90e+2) a inscrit un doublé pour offrir un succès de prestige aux siens. Grâce à cette victoire, le club nordiste reprend sa première place au classement. Lille compte deux points d’avance sur Paris et trois sur Lyon, vainqueurs respectifs de Bordeaux et Rennes. Marseille cale à la 8e place de Ligue 1 Conforama suite à sa défaite à Pierre-Mauroy.

Le sprint final enclenché par le LOSC

Leader du championnat, le LOSC garde ses chances pour terminer la saison en tête. Il ne reste plus que 10 matchs aux hommes de Christophe Galtier pour tenter de remporter le championnat, 10 ans après leur dernier sacre. Dans sa quête, Lille devra notamment écarter l’AS Monaco (4e), le PSG et l’OL, ses principaux concurrents. Le prochain choc des Lillois sera face aux Monégasques lors de la prochaine journée. Les Dogues affronteront le Paris Saint-Germain au Parc des Princes le 4 avril. Ils seront opposés aux Lyonnais le 25 avril.













Par Ange A.