Stade Rennais Mercato : Maurice confirme pour Bruno Genesio

Publié le 04 mars 2021 à 06:30

Le poste d’entraîneur est vacant au Stade Rennais depuis la démission de Julien Stéphan. Libre depuis la fin de son aventure en Chine, Bruno Genesio est pressenti pour être le prochain coach du SRFC. Florian Maurice s’est livré sur la perspective de retrouvailles avec le technicien rhodanien.

Bruno Genesio attendu au Stade Rennais ?

La défaite du Stade Rennais contre l’OGC Nice (1-2) lors de la 27e journée a laissé des traces en Bretagne. Au sortir de ce revers, Julien Stéphan a présenté sa démission en tant qu’entraîneur du SRFC. Alors que Rennes attend toujours le successeur du technicien breton, Florian Maurice s’est livré sur la possible arrivée de Bruno Genesio. « À la suite du départ soudain de Julien on a été obligés d’entamer des discussions avec des entraîneurs qui étaient susceptibles de pouvoir correspondre au projet du Stade Rennais. Bruno fait partie des personnes susceptibles de correspondre à ce profil là », a déclaré le directeur technique rennais au micro de Canal+.

Des retrouvailles entre Lyonnais à Rennes

À en croire Florian Maurice, la venue de Bruno Genesio au Stade Rennais est en bonne voie. « On espère que ça se fasse vite évidemment. Il faut être deux pour entamer des démarches et aller plus loin. Pour l’instant on avance de bonne manière », a indiqué le dirigeant rennais. Bruno Genesio est une vieille connaissance de Florian Maurice. Les deux hommes ont collaboré quelques années à l’Olympique lyonnais. Le technicien de 54 ans officiait sur le banc des Gones jusqu’à son départ en 2019. Maurice quant à lui était le patron de la cellule de recrutement de Lyon. Ils pourraient se retrouver à Rennes sous peu. Le Point assure que l’ancien coach de l’OL sera conforté à Rennes au moins jusqu’à la fin de la saison. Il aura pour principale mission de faire mieux que la 10e place actuellement occupée par le club breton. Lequel reste également sur quatre défaites de rang après son revers (1-0) mercredi contre Lyon.













Par Ange A.